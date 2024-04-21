Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Renjun Absen dari Konser NCT karena Alasan Kesehatan

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |05:40 WIB
Renjun Absen dari Konser NCT karena Alasan Kesehatan
Renjun absen dari konser NCT karena alasan kesehatan. (Foto: Instagram/@nct_dream)
A
A
A

SEOUL - Renjun NCT terpaksa vakum dari kegiatan keartisannya karena alasan kesehatan. SM Entertainment mengungkapkan, sang idol mengalami penurunan kesehatan dan gejala kecemasan yang memaksanya untuk beristirahat. 

“Karena kesehatan artis kami menjadi prioritas, maka kami memutuskan Renjun untuk fokus pada kesehatan dan penyembuhannya,” kata agensi tersebut dalam keterangannya seperti dikutip dari Soompi, pada Minggu (21/4/2024). 

Dengan begitu, Renjun akan vakum dari semua kegiatan bersama NCT dimulai dari acara fansigning NCT Dream yang digelar pada 20 April 2024. Dia juga akan absen dari konser ‘The Dream Show 3: Dream()Scape’ di Seoul, Korea Selatan, pada 2-4 Mei 2024. 

“Karena itu, kami berharap pengertian fans. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan Renjun bisa sembuh dan kembali menyapa penggemarnya dalam kondisi sehat,” ungkap SM Entertainment. 

Renjun absen dari konser NCT karena alasan kesehatan. (Foto: Instagram/@nct_dream)

Pada pengujung keterangannya, agensi tersebut juga menegaskan akan mengambil langkah tegas bagi siapa saja yang mengunggah komentar jahat, kebencian, pelecehan, kabar hoax, dan pengrusakan imej kepada Renjun dan semua artis SM Entertainment. 

“Saat ini, kami sudah memproses secara hukum mereka yang melakukan hal tersebut. Tidak akan ada damai untuk mereka yang melakukan hal itu dan kami berusaha keras melindungi hak-hak sang artis,” kata agensi tersebut.*

(SIS)

