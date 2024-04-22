Lama Tak Terlihat, Jamie Aditya Manggung Lagi

JAKARTA - Musisi dan Mantan VJ MTV yang populer di era 90-an, Jamie Aditya kembali eksis. Ia hadir sebagai penyanyi di 1920 Lounge, Kemang, Jakarta Selatan.

Jamie Aditya identik dengan potongan rambut cepak pendek yang menampilkan maskulinitas dengan gaya pakaian pria era 1920-an.

Suasana di Lounge semakin ramai dengan kedatangan tamu-tamu berpakaian klasik yang sangat menantikan penampilan Jamie sejak awal acara. Jamie sendiri mengungkapkan bahwa ia sengaja hadir dalam acara ini untuk menghibur pengunjung dengan membawakan lagu-lagu jazz dari era early swing 1920-an - 1930-an.