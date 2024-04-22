Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lama Tak Terlihat, Jamie Aditya Manggung Lagi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |00:02 WIB
Lama Tak Terlihat, Jamie Aditya Manggung Lagi
Jamie Aditya manggung lagi (Foto: IG Jamie Aditya)
A
A
A

JAKARTA - Musisi dan Mantan VJ MTV yang populer di era 90-an, Jamie Aditya kembali eksis. Ia hadir sebagai penyanyi di 1920 Lounge, Kemang, Jakarta Selatan.

Jamie Aditya identik dengan potongan rambut cepak pendek yang menampilkan maskulinitas dengan gaya pakaian pria era 1920-an.

Lama Tak Terlihat, Jamie Aditya Manggung Lagu

Suasana di Lounge semakin ramai dengan kedatangan tamu-tamu berpakaian klasik yang sangat menantikan penampilan Jamie sejak awal acara. Jamie sendiri mengungkapkan bahwa ia sengaja hadir dalam acara ini untuk menghibur pengunjung dengan membawakan lagu-lagu jazz dari era early swing 1920-an - 1930-an.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement