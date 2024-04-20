Patricia Gouw Ungkap Awal Mula Terpilih Jadi Pemeran dalam Series Arab Maklum 2

JAKARTA - Patricia Gouw ikut terlibat dalam original series ‘Arab Maklum 2’ produksi VISION+ yang tayang 26 April 2024. Dalam screening ‘Arab Maklum 2’ di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Jumat, 19 April 2024, model sekaligus presenter inipun menceritakan awal mula mengapa dirinya akhirnya bisa didapuk sebagai pemeran dalam series ini.

Menurut wanita yang akrab dipanggil Patgow ini, hal itu bermula ketika dirinya tak sengaja bertemu sang sutradara ‘Arab Maklum 2’, Martin Anugrah di MRT, Jakarta.

Di momen tersebut, Martin yang sudah kenal lama dengan Patgow lantas langsung menawarkannya untuk ikut menjadi salah satu pemeran pendukung di series ‘Arab Maklum 2’, bersama dengan Edric Candra.

“Aku awalnya diajakin Martin Anugrah. Sebenarnya tuh nggak sengaja ketemu di MRT. Terus gue sama Koh Edric lagi bikin konten, pas-pasan, terus eh kata dia gue lagi bikin project nih. Ikut dong,” ujar Patgow, saat diwawancara usai screening ‘Arab Maklum 2’ di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta.

“Yaudah kata gue kalau waktunya pas cus. Walaupun project peran kecil-kecil, kita seru-seruan bareng,” imbuhnya.