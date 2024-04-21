Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keseruan Fara Shakila Ikut Meet & Greet Layar Drama RCTI di Bandung

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |10:01 WIB
Keseruan Fara Shakila Ikut Meet & Greet Layar Drama RCTI di Bandung
Fara Shakila antusias ikut Meet and Greet Layar Drama RCTI di Bandung, pada 20 April 2024. (Foto: Okezone/Agung Bakti Sarasa)
BANDUNG - Fara Shakila, aktris cilik pemeran sinetron Doa di Langit Malam menjadi salah satu bintang tamu yang menyemarakkan Meet and Greet Layar Drama RCTI di Downtown Walk Sumarecon Mall, Bandung, Jawa Barat, pada 20 April 2024. 

Dia mengaku antusias bisa menyapa para penggemarnya di Bandung. “Seru banget banyak yang kenal. Ada juga yang minta foto,” ujar aktris 8 tahun tersebut dalam kesempatan tersebut. 

Selain Fara Shakila, tim sinetron Doa di Langit Malam juga diwakili oleh Ferdi Ali, Sharon Jovian, dan Sylvia Fully. Ferdi mengaku senang, bisa bertemu lagi dengan penggemar di Kota Bandung. 

“Pas tadi melihat penonton yang hadir, aku tuh senang banget. Soalnya mereka antusias banget dan feedback-nya juga seru,” kata Ferdi yang berperan sebagai Ayah Reza dalam Doa di Langit Malam.

Fara Shakila antusias ikut Meet and Greet Layar Drama RCTI di Bandung, pada 20 April 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)

Ferdi Ali berharap, kehadiran mereka di Bandung bisa membawa semakin banyak orang menonton sinetron Doa di Langit Malam. Dengan begitu, dia berharap, produksi sinetron tersebut bisa bertahan lebih lama dan menghadirkan kisah lebih menarik.

Sementara itu, Meet and Greet Layar Drama RCTI berlangsung meriah. Warag bahkan terlihat berdesakan untuk bisa melihat dan mendokumentasikan momen bersama artis idola mereka.*

(SIS)

