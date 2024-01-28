Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cha Eun Woo Bakal Rilis Album Solo Perdana, Gaet India Eisley Jadi Model MV

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |11:15 WIB
Cha Eun Woo Bakal Rilis Album Solo Perdana, Gaet India Eisley Jadi Model MV
Cha Eun Woo bakal rilis album solo perdana, pada Maret 2024. (Foto: Chicteen China)
A
A
A

SEOUL - Cha Eun Woo akan merilis album solo perdananya, pada bulan depan. Hal itu dikonfirmasi agensi member ASTRO tersebut, Fantagio Entertainment, pada 27 Januari 2024. 

Agensi tersebut mengatakan, album solo aktor True Beauty itu akan dirilis pada 15 Februari 2024. “Cha Eun Woo sudah merampungkan syuting video musik single solonya di Amerika Serikat,” kata Fantagio dikutip dari Soompi, Minggu (28/1/2024).

Sang aktor diketahui menggandeng aktris India Eisley sebagai model video musik lagu solo perdananya tersebut. Foto keduanya saat syuting bahkan sempat bocor di internet yang membuat keduanya sempat dirumorkan tengah berkencan. 

India Eisley merupakan putri dari aktris kenamaan Inggris, Olivia Hussey. Dia dikenal lewat beberapa perannya dalam The Secret Life of the American Teenager, Underworld: Awakening, Look Away, dan I Am The Night

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement