Cha Eun Woo Bakal Rilis Album Solo Perdana, Gaet India Eisley Jadi Model MV

Cha Eun Woo bakal rilis album solo perdana, pada Maret 2024. (Foto: Chicteen China)

SEOUL - Cha Eun Woo akan merilis album solo perdananya, pada bulan depan. Hal itu dikonfirmasi agensi member ASTRO tersebut, Fantagio Entertainment, pada 27 Januari 2024.

Agensi tersebut mengatakan, album solo aktor True Beauty itu akan dirilis pada 15 Februari 2024. “Cha Eun Woo sudah merampungkan syuting video musik single solonya di Amerika Serikat,” kata Fantagio dikutip dari Soompi, Minggu (28/1/2024).

Sang aktor diketahui menggandeng aktris India Eisley sebagai model video musik lagu solo perdananya tersebut. Foto keduanya saat syuting bahkan sempat bocor di internet yang membuat keduanya sempat dirumorkan tengah berkencan.

India Eisley merupakan putri dari aktris kenamaan Inggris, Olivia Hussey. Dia dikenal lewat beberapa perannya dalam The Secret Life of the American Teenager, Underworld: Awakening, Look Away, dan I Am The Night.