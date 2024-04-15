Fairuz A Rafiq Bersyukur Bisa Pulang Bersama Anak Usai Dirawat di Rumah Sakit Akibat DBD

Fairuz A Rafiq bersyukur keluar dari rumah sakit (Foto: Instara/fairuzarafiq)

JAKARTA - Fairuz A Rafiq mengucapkan rasa syukur,lantaran dirinya dan sang putri, Eijaz diizinkan pulang dari rumah sakit. Sebelumnya, Fairuz dan sang putri harus merayakan lebaran di rumah sakit lantaran terserang DBD.

Hal itu disampaikan oleh Fairuz A Rafiq dalam akun instagram miliknya @fairuzrafiq dikutip pada Minggu, 14 April 2024. Dalam unggahannya, istri Sonny Septian ini tampak menunjukkan potretnya bersama suami, anak, dokter dan juga beberapa perawat di rumah sakit tempatnya di rawat.

"Masya ALLAH TabarakALLAH akhirnya bisa pulang hari ini, alhamdulilah ya ALLAH atas semuanya gak pernah sangka harus lebaran di rumah sakit dan paling berat anakku kena sakit dbd juga," kata Fairuz dalam akun instagram miliknya.

"Gak kebayang rasanya semua rasa campur aduk, cuma bisa curahin semua dan berdoa minta kesembuhan ALLAH," sambungnya.

Fairuz juga mengaku perasaannya campur aduk saat melihat kondisi putrinya yang sempat mengalami dengue shock syndrome. Bahkan detak jantung Eijaz berdetak cukup cepat hingga membuat perutnya sempat mengembung dan cairannya bisa saja masuk ke paru-paru dan perut.

"Kaka eijaz cepat banget perutnya mengembung dan cairan masuk ke paru dan perut per 1 jam cek kondisi semua tim medis rasa hati hancur banget lemes aku sendiri nggak berdaya dan sakit juga saat itu cuma minta ALLAH dan semuanya alamin," papar Fairuz.

Kendati diterpa sejumlah ujian, Fairuz mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan karena kondisinya dan putrinya semakin menunjukkan perkembangan positif, dan semakin membaik.