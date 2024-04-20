Vicky Prasetyo Masih Berharap soal Jodoh di Usianya yang Genap Kepala 4

Vicky Prasetyo masih berharap soal jodoh di usianya yang genap kepala 4 (Foto: Instagram/vickyprasetyo777)

JAKARTA - Usia Vicky Prasetyo akhirnya menyentuh kepala 4 pada Kamis, 18 April 2024. Sayangnya, dimomen bahagia tersebut, Vicky masih berstatus single dan belum kembali memiliki pasangan usai hubungan asmaranya dengan bule Rusia bernama Aliona kandas.

Di momen spesial itu, Vicky Prasetyo pun menyinggung soal pasangan hidup. Nahasnya, belum lama ini pun ia diketahui gagal menikah.

"Belum punya pasangan kan, sekarang kan masih sendiri. Kemarin mau nikah gak jadi," ujar Vicky Prasetyo di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat, 19 April 2024.

Tampaknya, Vicky Prasetyo tak kapok untuk membina rumah tangga meski sudah beberapa kali gagal. Oleh karena itu, Vicky Prasetyo berharap memiliki pasangan di tahun ini.

Vicky Prasetyo masih berharap soal jodoh di usianya yang genap kepala 4 (Foto: YouTube)





Bahkan, pria yang dijuluki sebagai gladiator itu tahu bahwa kunci membangun sebuah rumah tangga harus memiliki komunikasi yang baik.

"Tahun ini 2024 kayaknya pengen punya jodoh, pengen ada ibu lah buat anak-anak," jelas Vicky Prasetyo.

"Setelah strategi strategi yang lama itu gak masuk mempertahankan rumah tangga yang baik jadi evaluasi," lanjutnya.

Belajar dari pengalaman, Vicky Prasetyo enggan menikah karena ingin. Melainkan harus memasukan cinta di dalamnya.