Vicky Prasetyo Sudah Siapkan Kain Kafan di Ultah ke-40

JAKARTA - Vicky Prasetyo baru saja genap berusia 40 tahun. Ulang tahunnya sendiri diketahui berlangsung pada, Kamis, 18 April 2024.

Di tengah momen pertambahan usianya, pria yang dikenal dengan julukan Gladiator ini mulai mendekatkan diri kepada Tuhan.

"Cuma yang aku takutkan adalah siap gak sih kalau suatu saat kita dipulangkan. Udah larinya ke religi terus sekarang," kata Vicky Prasetyo di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2024).

Mantan suami Angel Lelga ini bahkan mulai khawatir untuk berhadapan dengan kematian. Oleh karena itu ia sudah menyiapkan warisan untuk anak-anaknya.

"Usia 40 itu sudah penuh kekhawatiran ketika kita dihadapkan dengan Tuhan. Jadi saya mulai siapin rumah tinggal yang tetap ya, itu atas nama anak-anak semua. Terus ada usaha-usaha juga buat anak-anak," ungkap Vicky Prasetyo.

Vicky Prasetyo siapkan kain kafan di ultah ke-40 (Foto: Instagram/vickyprasetyo777

Sementara itu, mantan suami Kalina Ocktaranny itu meminta agar anak-anaknya menghantarkan dirinya ke tempat peristirahatan terakhirnya kelak. Tak hanya itu, Vicky Prasetyo juga sudah menyiapkan kebutuhan pemakamannya kelak.

"Aku udah pesen ke anak-anak, paling anterin aku aja sampai ke liang lahat. Saya juga udah menyiapkan kain kafan beberapa. Terus aku pengin dimakamin dekat ibu sama istri aku yang pertama, pengin dijejerin," terang Vicky Prasetyo.