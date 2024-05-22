Anak Vicky Prasetyo Masuk Rumah Sakit Gegara DBD dan Gejala Tipes

Anak Vicky Prasetyo masuk rumah sakit (Foto: Instagram/vickyprasetyo777)

JAKARTA - Vicky Prasetyo membagikan kabar kurang menyenangkan. Anak laki-lakinya, Al Karim Benzema harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami DBD dan gejala tipes.

Hal itu disampaikan Vicky Prasetyo melalui akun instagram miliknya @vickyprasetyo777. Dkutip pada Rabu (22/5/2024) Vicky pun tampak mengabadikan momen ketika putranya tengah terbaring lemah di tempat tidur.

BACA JUGA: Vicky Prasetyo dan Mantan Istri Pertama Kompak Hadiri Wisuda Anak

"Mohon doanya ya buat kesembuhan bang benz kondisinya sedang sakit DBD dan gejala typus semangat sembuh yaa jagoanku," tulis Vicky Prasetyo dalam akun instagram miliknya.

Lebih lanjut, mantan suami Kalina Oktarani ini juga berusaha memberi pengertian pada putranya lantaran harus berangkat kerja. Bahkan sebelum pergi, ia sempat berjanji akan kembali ke rumah sakit untuk menemani sang putra.

Anak Vicky Prasetyo masuk rumah sakit (Foto: Instagram/vickyprasetyo777)

"Daddy kerja dulu yaa sayang nanti malam daddy yang jagain lagi di hospital," ucap Vicky menambahkan.