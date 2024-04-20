Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vicky Prasetyo Mulai Pikirkan Kematian, Minta Dimakamkan di Sebelah Istri Pertama

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |08:45 WIB
Vicky Prasetyo Mulai Pikirkan Kematian, Minta Dimakamkan di Sebelah Istri Pertama
Vicky Prasetyo ingin dimakamkan di samping mantan istri pertama (Foto: Instagram/vickyprasetyo777)
JAKARTA - Vicky Prasetyo mengaku mulai mempersiapkan diri menghadapi kematian. Di ulang tahunnya yang ke-40, mantan tunangan Zaskia Gotik ini bahkan sudah menyiapkan kain kafan.

"Bukan untuk menakut-nakuti tapi kita akan ada di fase takut dengan kematian sendiri," ungkap Vicky Prasetyo di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2024).

Selain itu, Vicky pun sudah menitipkan pesan kepada anak-anaknya. Termasuk mempersiapkan warisan hingga ingin jika kelak anaknya bisa mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhirnya.

"Kalau suatu saat nanti kenapa-kenapa aku udah berpesan dari jauh-jauh hari gak akan menyusahkan orang banyak, aku mau siapin semua sendiri sebelum waktunya ya paling anterin aku aja sampai ke liang lahat, kita udah diskusi kayak gitu," jelas Vicky Prasetyo.

Vicky Prasetyo

Vicky Prasetyo ingin dimakamkan di samping mantan istri pertama (Foto: Instagram/vickyprasetyo777)


Tak hanya itu, Vicky Prasetyo juga memiliki amanat jika dirinya ingin dimakamkan di sebelah kuburan istri pertamanya. Pasalnya Vicky merasa bahwa istri pertamanya itu menemaninya saat masa-masa susah, sebelum terkenal seperti sekarang. 

"Terus makamnya di sini ya kalau daddy gak ada aku bilang ke anak-anak. Aku pengin dimakamin dekat ibu aku, terus istri aku pertama, pengen dijejerin," terang Vicky Prasetyo.

"Ya banyak baktinya, flashback hidup aku kan sebelum jadi apa-apa seorang Vicky Prasetyo itu ada dia. Jadi aku merasa juga banyak menyakiti dia," tandasnya.

(van)

