HOME CELEBRITY MUSIK

Meiska Adinda Ungkap Keunikan Lagu Telat Cemburu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |00:01 WIB
Meiska Adinda Ungkap Keunikan Lagu Telat Cemburu
Meiska Adinda ungkap keunikan lagu Telat Cemburu (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Meiska Adinda baru saja merilis single bertajuk Telat Cemburu. Single tersebut terbilang unik, sebab Meiska menghadikan lagu bertema upbeat namun menyimpan lirik galau parah.

Meiska beralasan dengan format demikian, dirinya bisa mengeksplorasi musikalitasnya. Meiska ingin keluar dari pakem, membawakan lagu mellow namun dengan nada ceria.

"Aku sudah siapkan satu lagu yang genre agak up beat setelah Telat Cemburu. Karena emang pengennya lagu upbeat, cuman temanya tetap galau. Karena kayaknya emang lagi pengen aja, aku kan di tiktok lagunya galau tapi aku pengennya bisa dijogetin gitu yaa. Sementara lagu aku kan galau banget jadi gimana yaa bikin dance-nya makanya aku bikin lagu ini," jelas Meiska Adinda.

Meiska Adinda Ungkap Keunikan Lagu Telat Cemburu

Lagu tersebut dinilai cocok untuk pendengar generasi Z. Lagu yang diharapkan cocok menjadi anthem percintaan anak muda.

"Lagunya tuh tentang kisah cinta anak jaman sekarang yang kebanyakan tuh gagal yaa. Kebanyakan soal dighosting, ditinggal, yaa tentang itulah, untuk orang-orang yang belum menemukan cinta sejati," jelas Meiska.

Meiska pun merasa nyaman dengan format demikian. Dirinya juga merasa tertantang untuk bisa mengupgrade diri.

"Kalau upbeat aku lumayan enak bawainnya yaa, karena kalau slow kayak Hilang Tanpa Bilang tuh lumayan effort, ada pemanasan dulu, harus ada tenaga dan hati yang disiapkan. Tapi overall aku suka keduanya, dan aku memang dari dulu dengerinnya pop ballad," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
