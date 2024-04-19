Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Richard Lee Sumbangkan Rp2 Miliar demi Kemajuan Tinju Indonesia

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |08:15 WIB
Dokter Richard Lee sumbang Rp2 miliar untuk tinju (Foto: Okezone)
Dokter Richard Lee sumbang Rp2 miliar untuk tinju (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dokter Richard Lee turut andil mendukung gelaran tinju bertajuk Holywings Sport Show (HSS) series 5 kembali digelar di Indonesia Arena di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) pada Minggu (21/4/2024).

Tak tanggung-tanggung, Richard Lee menyumbang uang senilai Rp2 miliar untuk pembangunan akademi tinju, agar melahirkan bibit muda yang dapat berkiprah di kancah internasional.



"Aku langsung kasih support nyata aja, banyak bibit-bibit di Indonesia. Aku akan memberikan donasi sebesar Rp 2 miliar, untuk sekolah tinju yang akan dibesarkan HSS," jelas Richard Lee saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta.

"Mudah-mudahan ini melahirkan bibit-bibit yang bisa bersinar di kancah internasional," lanjut dia.

Selain itu, Richard Lee juga mengatakan event HSS Series 5 merupakan ajang cukup bagus dalam mengembangkan bakat-bakat petinju di Tanah Air. Sekaligus menjadi wadah bagi mendapatkan penghasilan tambahan.

Kehadiran event HSS ini, Richard Lee meyakini penghasilan atlet-atlet akan terus ditingkatkan dan sesuai dengan jam terbang mereka.

"Jadi sebenarnya bentuk support juga ya untuk HSS dan teman-teman sudah panggil juga aku rasa ini salah satu event yang bagus sih diceritakan juga banyak atlet Indonesia bertarung aja susah banget dan untuk latihan susah dengan adanya HSS ini mereka makin baik," papar Richard.

"Tinju makin dihargai itu mohon maaf ya kayak tawuran nggak dibayar tetapi sejak hadirnya HSS atlet-atlet ini dibayar lebih layak dan olahraganya lebih dikagumi dan penghasilan mereka juga menjadi lebih baik," tambahnya.

