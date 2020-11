LOS ANGELES - Perseteruan antara diva kenamaan Taylor Swift dengan Scooter Braun yang terkenal sebagai produser Justin Bieber, tampaknya akan kembali memanas.

Hal ini dipicu karena Scooter Braun kabarnya baru saja menjual rekaman Taylor Swift. Mengutip Just Jared, Selasa (17/11/2020) hampir dua tahun setelah Ithaca Holdings LLC milik Scooter mengakuisisi Big Machine Label Group, mantan label musik tempat Taylor Swift bernaung, Scooter telah menjual hak dari rekaman utama dari Taylor Swift.

Disebutkan lebih lanjut, sebelumnya ketika Scooter membeli Big Machine Label, maka dirinya menjadi pemilik dari 6 album Taylor.

Kini, Scooter telah menjual hak dari rekaman master tersebut ke suatu perusahaan dana investasi dengan nilai USD300juta atau kurang lebih Rp4,2triliun.

Dari laporan Variety, transaksi penjualannya sendiri sudah sejak dua pekan lalu namun tidak jelas siapa yang membeli rekaman utama pelantun hits You Belong With Me, Love Story, dan Look What You Made Me Do tersebut.

Taylor sendiri sebelumnya mengindikasikan bahwa ia akan merekam ulang lagu-lagunya yang terdapat di 6 album saat dirinya masih bernaung di Big Machine Label, sehingga dirinya akan memiliki lagu-lagu itu.

Secara hukum, mulai November ini sebetulnya Taylor diizinkan untuk merekam ulang lagu-lagu lamanya tersebut. Ketika Scooter membeli rekaman utama Taylor, kala itu perempuan 30 tahun tersebut langsung melayangkan surat terbuka kepada Scooter. Dalam suratnya Taylor menyebut dirinya tak pernah menyukai sosok Scooter, merasa ia telah ditindas oleh Scooter dan Justin Bieber.