HOT GOSSIP

Instagram Taylor Swift Siapkan Fitur Rahasia Jelang Peluncuran Album Baru

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |08:36 WIB
Instagram Taylor Swift Siapkan Fitur Rahasia Jelang Peluncuran Album Baru
Instagram Taylor Swift siapkan fitur rahasia jelang peluncuran album baru (Foto: ist)
LOS ANGELES - Taylor Swift dikabarkan akan segera merilis album ke-11 yang bertajuk The Tortured Poets Department. Album tersebut akan dirilis pada 19 April 2024.

Dalam rangka menyambut peluncuran album baru tersebut, platform media sosial wanita 34 tahun itu telah membuat fitur-fitur tersembunyi yang membuat para penggemarnya penasaran.

Pada akun Instagram dan Threads Taylor Swift telah mengumumkan telur Paskah yang tersembunyi.

Instagram Taylor Swift Siapkan Fitur Rahasia Jelang Peluncuran Album Baru

Melansir Instagram @taylorswift, Kamis (18/4/2024), jika Anda mengunjungi akun Instagram Taylor Swift terlihat hanya ada unggahan cover album terbarunya dan tampak seperti tidak ada apa-apa.

Namun ternyata jika Anda tarik ke bawah seperti ingin refresh akun tersebut, Anda akan menemukan fitur rahasia tersebut. Setelah ditarik, judul album ditampilkan dan hitungan mundur rahasia akan muncul.

Fitur hitung mundur album The Tortured Poets Department ini disembunyikan di halaman Instagram resmi Swift. Fitur-fitur tersembunyi ini seperti sebuah permainan untuk mencari telur paskah.

Selain hitung mundur, Anda pun bisa langsung dibawa dari Instagram ke Threads untuk ikut menyumbang percakapan mengenai peluncuran album terbaru tersebut.

Percakapan yang menggunakan salah satu hastag, seperti #TTPD, #The Tortured Poets Department, #Tortured Poets, #TSTTPD, #Swifties, atau #Taylor Swift di Threads.

