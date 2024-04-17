Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

5 Musisi Indonesia yang Keluar dari Band dan Makin Sukses di Dunia Hiburan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |20:01 WIB
5 Musisi Indonesia yang Keluar dari Band dan Makin Sukses di Dunia Hiburan
5 musisi Indonesia yang keluar dari band dan sukses di dunia hiburan (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Sebanyak 5 musisi Indonesia yang keluar dari band dan makin sukses di dunia hiburan akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Banyak musisi Indonesia yang namanya moncer usai hengkang.

Berikut, 5 musisi Indonesia yang keluar dari band dan makin sukses di dunia hiburan:

1. Ari Lasso

Setelah resmi keluar dari Dewa, Ari mulai menggarap album solonya. Ari muncul kembali ke dunia hiburan, tampil duet bersama Melly Goeslaw, yang kemudian sukses besar di pasaran. Tahun 2001 Ari mengeluarkan album solo pertamanya Sendiri Dulu, yang juga sukses besar dengan tembang andalannya Misteri Ilahi. Di album ini ia dibantu oleh Bebi (Romeo), Bimo Sulaksono (Romeo, ex-Netral), Erwin Prasetya (ex-Dewa 19), Andra (Dewa 19), Bongky (BIP, ex-Slank), Anto Hoed (Potret), Denny Chasmala, dan Andi Rianto. Tahun 2003 ia kembali merilis album keduanya Keseimbangan.

Pada album ini ia menggandeng musisi-musisi hebat seperti Ahmad Dhani, Piyu (Padi), Andra (Dewa), Bebi Romeo, Ricky (Five Minutes), Marshal (ADA Band, ex-Dr.PM). Tahun 2004 ia merilis album ketiganya Kulihat, Kudengar, Kurasa, di mana salah satu lagunya menjadi sound track film layar lebar dengan judul sama, Mengejar Matahari.

5 Musisi Indonesia yang Keluar dari Band dan Makin Sukses di Dunia Hiburan

2. Andre Taulany

Pada tahun 2008, Andre akhirnya memilih keluar dari grup band Stinky yang sudah membesarkannya dan mencoba untuk bersolo karier. Hits yang pernah dikeluarkan Andre selama bersolo karir adalah lagu "Cintailah Istanaku" yang juga menjadi OST. Sinetron Akulah Arjuna.

Selain menyanyi dan bermusik, putra pertama pasangan Robert Issak Haumahu (Robby) dan Rasidah Hanum Hasibuan ini juga menjajal dunia akting dengan bermain di beberapa Judul Sinetron & Film, diantaranya Cerita Cinta (2001) dan Kiamat Sudah Dekat (2003). Andre Taulany juga sibuk dengan acara komedi di beberapa stasiun TV swasta.

3. Desta

Pada tahun 2009, Desta bersama rekannya sesama mantan personel Clubeighties, Vincent, dan aktor Tora Sudiro membentuk grup musik bernama The Cash, yang berawal dari jamming di acara sahur di Indosiar. Hingga kini, Desta sibuk di dunia hiburan sebagai presenter bersama Vincent.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155230/justin_bieber-DxZn_large.jpg
5 Penyanyi yang Lepas dari Manager Scooter Braun, Terbaru Justin Bieber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/33/3140451/artis_indonesia-UVy0_large.jpg
4 Artis Indonesia Tampil Memukau di Red Carpet Cannes Film Festival 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138492/celine_evangelista-4oHL_large.jpg
5 Artis Ibadah ke Tanah Suci Usai Mualaf, Ada Mahalini hingga Davina Karamoy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135571/ammar_zoni-pC4o_large.jpg
8 Artis Terkenal yang Tersandung Kasus Narkoba sampai Tiga Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/205/3129445/david_guetta-Yk84_large.jpg
10 DJ Terkaya di Dunia, Punya Harta Hampir Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/205/3110269/coldplay-6RfQ_large.jpg
4 Band Top Dunia dengan Tarif Manggung Fantastis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement