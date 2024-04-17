5 Musisi Indonesia yang Keluar dari Band dan Makin Sukses di Dunia Hiburan

5 musisi Indonesia yang keluar dari band dan sukses di dunia hiburan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Sebanyak 5 musisi Indonesia yang keluar dari band dan makin sukses di dunia hiburan akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Banyak musisi Indonesia yang namanya moncer usai hengkang.

Berikut, 5 musisi Indonesia yang keluar dari band dan makin sukses di dunia hiburan:

1. Ari Lasso

Setelah resmi keluar dari Dewa, Ari mulai menggarap album solonya. Ari muncul kembali ke dunia hiburan, tampil duet bersama Melly Goeslaw, yang kemudian sukses besar di pasaran. Tahun 2001 Ari mengeluarkan album solo pertamanya Sendiri Dulu, yang juga sukses besar dengan tembang andalannya Misteri Ilahi. Di album ini ia dibantu oleh Bebi (Romeo), Bimo Sulaksono (Romeo, ex-Netral), Erwin Prasetya (ex-Dewa 19), Andra (Dewa 19), Bongky (BIP, ex-Slank), Anto Hoed (Potret), Denny Chasmala, dan Andi Rianto. Tahun 2003 ia kembali merilis album keduanya Keseimbangan.

Pada album ini ia menggandeng musisi-musisi hebat seperti Ahmad Dhani, Piyu (Padi), Andra (Dewa), Bebi Romeo, Ricky (Five Minutes), Marshal (ADA Band, ex-Dr.PM). Tahun 2004 ia merilis album ketiganya Kulihat, Kudengar, Kurasa, di mana salah satu lagunya menjadi sound track film layar lebar dengan judul sama, Mengejar Matahari.

BACA JUGA: 5 Band Indonesia yang Lagunya Laris Manis di Luar Negeri

2. Andre Taulany

Pada tahun 2008, Andre akhirnya memilih keluar dari grup band Stinky yang sudah membesarkannya dan mencoba untuk bersolo karier. Hits yang pernah dikeluarkan Andre selama bersolo karir adalah lagu "Cintailah Istanaku" yang juga menjadi OST. Sinetron Akulah Arjuna.

Selain menyanyi dan bermusik, putra pertama pasangan Robert Issak Haumahu (Robby) dan Rasidah Hanum Hasibuan ini juga menjajal dunia akting dengan bermain di beberapa Judul Sinetron & Film, diantaranya Cerita Cinta (2001) dan Kiamat Sudah Dekat (2003). Andre Taulany juga sibuk dengan acara komedi di beberapa stasiun TV swasta.

3. Desta

Pada tahun 2009, Desta bersama rekannya sesama mantan personel Clubeighties, Vincent, dan aktor Tora Sudiro membentuk grup musik bernama The Cash, yang berawal dari jamming di acara sahur di Indosiar. Hingga kini, Desta sibuk di dunia hiburan sebagai presenter bersama Vincent.