LOS ANGELES - Polemik antara penyanyi asal Kanada, Justin Bieber dengan mantan manajernya, Scooter Braun masih jadi perbincangan netizen. Belum lama ini, dikabarkan pelantun One Time ini harus membayarkan hutangnya pada Braun sekitar Rp500 miliar.

Sementara itu, hubungan antara Justin Bieber dan Scooter telah renggang sejak beberapa waktu lalu dan membuat Bieber hengkang dari manajemennya. Tak hanya Justin Bieber, sejumlah penyanyi Hollywood lainnya yang begitu top dan mendunia juga memutuskan meninggalkan Scooter Braun.

Lantas, siapa saja penyanyi Hollywood yang memutuskan lepas dan meninggalkan manajemen Scooter Braun? Berikut informasinya, dirangkum Okezone, Senin (14/7/2025).

1. Ariana Grande

Pertama ada penyanyi Ariana Grande. Pelantun Dangerous Woman ini juga memutuskan hengkang dari manajemen Scooter Braun.

Setelah sekitar satu dekade di bawah asuhan Braun, Ariana resmi meninggalkan manajemennya pada Agustus 2023 lalu. untuk "mencoba sesuatu yang baru," dengan alasan bahwa ia telah "melebihi" kemitraan tersebut.

Melansir People, keinginan Ariana meninggalkan Scooter Braun adalah keputusannya. Ia berasalan ingin memulai sesuatu yang baru saat hengkan dari manajemen Scooter Braun ini.

2. Demi Lovato

Selanjutnya ada Demi Lovato. Pelantun Heart Attack ini juga memutuskan meninggalkan Scooter Braun di puncak kariernya.

Demi Lovato keluar dari manajemen Braun di pertengahan tahun 2023 setelah keduanya bekerjasama sejak tahun 2019. Lovato dan Braun berpisah setelah sekitar empat tahun berkolaborasi. Demi Lovato dikabarkan sudah menjajaki opsi manajemen baru.

3. Carly Rae Jepsen

Pelantun Call Me Maybe ini juga merupakan penyanyi yang tergabung dengan manajemen Scooter Braun. Saat banyak artis hengkang meninggalkan Braun, Carly Rae Jepsen disebut sudah lebih dulu tak lagi bekerja dengan Scooter Braun.

Timnya mengonfirmasi Carly sudah lama tidak bekerjasama lagi dengan Scooter Braun bahkan sebelum tahun 2023.