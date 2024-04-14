Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Band Terkenal Indonesia yang Sering Dikira Sudah Bubar

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |18:50 WIB
5 Band Terkenal Indonesia yang Sering Dikira Sudah Bubar
Band Terkenal Indonesia yang sering dikira sudah bubar (Foto: Instagram/officialkangenband)
JAKARTA - Band terkenal asal Indonesia ini sering kali dikira sudah bubar. Bukan tanpa alasan, pasalnya karya-karya mereka jarang terdengar lagi, terlebih setelah ditinggal oleh sang vokalis.

Tak sedikit band Indonesia yang bergonta-ganti personel. Ada yang tetap eksis hingga saat ini, tetapi beberapa lainnya justru mengalami tingkat popularitas yang merosot hingga sering dikira tak eksis atau bahkan bubar.

Berikut, band terkenal Indonesia yang sering dikira sudah bubar:


1. Kangen Band

Kangen Band

Grup band asal Lampung, Kangen Band, seringkali dikira bubar usai Andika Mahesa memutuskan untuk hengkang. Apalagi karya Kangen Band saat tak bersama Andika bisa dikatakan kurang populer.

Meski begitu, pada kenyataannya Kangen Band sama sekali tak pernah bubar. Bahkan kini, Andika pun sudah kembali dengan band yang membesarkan namanya.


2. ADA Band

ADA Band

ADA Band sempat berkali-kali ganti personel selama menjalani karier bermusiknya. Setelah ditinggal Baim, ADA Band pun menunjuk Donnie Sibarani sebagai vokalisnya.

Sayangnya, setelah Donnie memutuskan untuk hengkang dan bersolo karier di 2017, nama ADA Band mendadak kurang eksis. Bahkan ADA Band sendiri sering dikira sudah bubar, padahal posisi vokalisnya telah digantikan oleh Indra Perdana Sinaga alias Naga eks Lyla.

Selain ditinggal Donnie, ADA Band juga ditinggal oleh Dika (bass), Marshal (gitar), dan Adit (drum).

3. Jikustik

Jikustik

Keluarga Pongki Barata dari Jikustik, membuat banyak orang mengira bahwa band yang dibentuk pada 1996 silam telah bubar. Padahal, Jikustik sendiri masih mencoba bertahan di industri musik dengan formasi, Icha (bass+vokal), Dadi (gitar) , Adhit (keyboard) dan Carlo (drum).

Terbaru, Jikustik diketahui siap untuk menggelar roadshow ke-28 kota dalam rangka ulang tahun mereka.

