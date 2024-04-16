Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Istri Andy Shinhwa Dapat Ancaman Pembunuhan dari Fans Sang Suami

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |19:05 WIB
Istri Andy Shinhwa Dapat Ancaman Pembunuhan dari Fans Sang Suami
Istri Andy Shinhwa mengaku mendapat ancaman pembunuhan dari fans sang suami. (Foto: Sien Marge)
A
A
A

SEOUL - Lee Eun Joo, istri Andy Shinhwa mendapat ancaman pembunuhan lewat Instagram. Pada 15 April 2024, dia menuliskan sebuah unggahan dan mengaku sudah lama mendapatkan ancaman pembunuhan tersebut. 

Eun Joo yang berprofesi sebagai pembaca berita itu juga mengaku, aktris Seo Yoon Ah, pacar Kim Dong Wan Shinhwa juga mendapatkan ancaman pembunuhan serupa lewat akun Instagram pribadinya.

“Maaf jika aku harus memperlihatkan kata-kata tidak sopan ini. Sebenarnya, aku ingin mengambil langkah hukum, namun khawatir fans Shinhwa akan berpikir aku menyerang mereka,” katanya seperti dikutip dari Koreaboo, pada Selasa (16/4/2024). 

Tak hanya itu, Lee Eun Joo mengaku, selama ini memilih diam karena khawatir permasalahan tersebut bisa berpengaruh buruk pada karier suaminya. Namun ketika Seo Yoon Ah juga menerima ancaman serupa, dia merasa perlu mengakhiri semua itu.

Istri Andy Shinhwa dapat ancaman pembunuhan. (Foto: Instagram/Lee Eun Joo)

“Aku hanya membagikan sebagian dari pesan ancaman yang kuterima dari orang yang sama. Dia biasanya menggunakan beberapa akun berbeda untuk mengancamku,” tuturnya menambahkan. 

Dalam salah satu unggahannya, penggemar itu terlihat memaki keluarga Lee Eun Joo. “Hei, kau ****, kau memblokir pesanku ya ****. Kenapa orangtuamu melahirkanmu ketika kau hanya bisa mendatangkan kesedihan?”

Penggemar itu kemudian menuliskan, “*** aku sangat ingin memakimu dengan semua kata-kata makian yang ada di dunia ini. (Karena) kehadiranmu membunuh banyak fans Shinhwa. Apa kau pikir kebahagiaanmu akan bertahan selamanya?”

"Apa kau pikir kau sudah merengkuh dunia karena berhasil menikahi Andy? Aku berharap kau dikutuk karena memberikan kesedihan untuk fans Shinhwa. Aku akan mengutukmu dari hari ini.”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement