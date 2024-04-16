Istri Andy Shinhwa Dapat Ancaman Pembunuhan dari Fans Sang Suami

SEOUL - Lee Eun Joo, istri Andy Shinhwa mendapat ancaman pembunuhan lewat Instagram. Pada 15 April 2024, dia menuliskan sebuah unggahan dan mengaku sudah lama mendapatkan ancaman pembunuhan tersebut.

Eun Joo yang berprofesi sebagai pembaca berita itu juga mengaku, aktris Seo Yoon Ah, pacar Kim Dong Wan Shinhwa juga mendapatkan ancaman pembunuhan serupa lewat akun Instagram pribadinya.

“Maaf jika aku harus memperlihatkan kata-kata tidak sopan ini. Sebenarnya, aku ingin mengambil langkah hukum, namun khawatir fans Shinhwa akan berpikir aku menyerang mereka,” katanya seperti dikutip dari Koreaboo, pada Selasa (16/4/2024).

Tak hanya itu, Lee Eun Joo mengaku, selama ini memilih diam karena khawatir permasalahan tersebut bisa berpengaruh buruk pada karier suaminya. Namun ketika Seo Yoon Ah juga menerima ancaman serupa, dia merasa perlu mengakhiri semua itu.

“Aku hanya membagikan sebagian dari pesan ancaman yang kuterima dari orang yang sama. Dia biasanya menggunakan beberapa akun berbeda untuk mengancamku,” tuturnya menambahkan.

Dalam salah satu unggahannya, penggemar itu terlihat memaki keluarga Lee Eun Joo. “Hei, kau ****, kau memblokir pesanku ya ****. Kenapa orangtuamu melahirkanmu ketika kau hanya bisa mendatangkan kesedihan?”

Penggemar itu kemudian menuliskan, “*** aku sangat ingin memakimu dengan semua kata-kata makian yang ada di dunia ini. (Karena) kehadiranmu membunuh banyak fans Shinhwa. Apa kau pikir kebahagiaanmu akan bertahan selamanya?”

"Apa kau pikir kau sudah merengkuh dunia karena berhasil menikahi Andy? Aku berharap kau dikutuk karena memberikan kesedihan untuk fans Shinhwa. Aku akan mengutukmu dari hari ini.”