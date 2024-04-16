Marcell Siahaan Tak Ingin Paksa Ketiga Anaknya Jadi Mualaf

Marcell Siahaan tak ingin paksa ketiga anaknya jadi mualaf (Foto: Instagram/marcellsiahaans)

JAKARTA - Marcell Siahaan membagikan cerita soal perjalanan spiritualnya hingga akhirnya memutuskan untuk menganut agama Islam. Diketahui, sebelum akhirnya menganut agama Islam pada 2012, pelantun Semusim ini sudah sempat dua kali berpindah agama.

Dalam sebuah konten podcast bersama Daniel Mananta, Marcell mengungkap soal keputusannya yang tak ingin mengatur soal kepercayaan yang dianut ketiga anaknya Keenan, Edga dan Seth.

Meski dirinya sudah mantap menjadi seorang mualaf, Marcell tak ingin memaksa ketiga anaknya, menganut keyakinan yang sama dengannya. Marcell ingin keyakinan itu dipilih berdasarkan kemantapan hati masing-masing.

"Karena gua pengen mereka menjadi diri mereka sendiri, itu yang paling penting, gua sangat open dengan ini," kata Marcell Siahaan dikutip dari YouTube Daniel Mananta Network, Senin, 15 April 2024.

Marcell mengungkap bahwa dirinya selama ini hanya mencoba memberikan contoh dan motivasi kepada anak-anaknya dalam menjalankan syariat islam. Marcell tak ingin menjadi orang tua yang kerap mendikte anaknya.