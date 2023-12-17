Eric Shinhwa Bantah sedang Sakit setelah Fotonya Viral

SEOUL - Eric Mun, aktor sekaligus personel boy group Shinhwa sempat menjadi topik pembicaraan hangat warganet setelah fotonya viral di media sosial, pada 14 Desember 2024.

Mengutip Allkpop, Minggu (17/12/2023), aktor 44 tahun itu terlihat mengenakan atasan dan topi bertuliskan ‘SPORTS’ berwarna hitam sambil tersenyum ke arah kamera.

Foto itu cukup membuat fans terkejut karena tampilan Eric yang terlihat lebih gemuk dengan kumis dan janggut tipis menghiasi wajahnya. Fans kemudian mengungkapkan kekhawatiran mereka atas kesehatan aktor Another Miss Oh tersebut.

“Dia bukan Eric Mun yang kukenal selama ini. Aku berharap dia tidak sedang sakit,” ujar seorang warganet di komunitas daring. Lainnya mengatakan, “Aku rasa, dia perlu lebih merawat diri.”

Meski banyak kritik dan kekhawatiran atas sang aktor, namun tak sedikit pula yang memaklumi kondisinya saat ini. Mereka menilai, apa yang terlihat di foto adalah keseharian sang aktor yang membuatnya terlihat seperti masyarakat biasa.

“Sebelumnya, dia seorang selebriti, tapi kini dia terlihat nyaman dengan dirinya dan lebih bebas,” kata seorang warganet. Lainnya mengatakan, “Enggak masalah, dia hanya perlu menurunkan sedikit berat badannya.”

Foto viral tersebut kemudian ditanggapi sendiri oleh Eric Shinhwa lewat akun Instagram pribadinya. Dia menyebut, foto tersebut diambil tak lama setelah sang istri, Na Hye Mi melahirkan anak pertama mereka.