Aurelie Moeremans Mulai Terbebas Dari Depresi Akut Usai Konsultasi 4 Kali ke Psikolog

Aurelie Moeremans terbebas dari depresi akut usai konsultasi 4 kali ke psikolog (Foto: Instagram/aurelie)

JAKARTA - Aurelie Moeremans mengungkapkan bahwa dirinya mengidap depresi akut. Kondisinya tersebut bahkan membuat dia sampai kehilangan semangat dalam menjalani hidup.

Segala metode ia lakukan mulai dari mendekatkan diri kepada Tuhan, aktif melakukan journaling, belajar meditasi dari YouTube, hingga melukat. Silent retreat juga dijajal oleh Aurelie demi mengatasi depresinya.

"Aku bahkan ikutan silent retreat di Bali, 7 hari tanpa hp dan tanpa ngomong, cuma meditasi seharian selama seminggu. Melukat di Ubud juga sudah,” kata Aurelie Moeremans di Instagram pribadinya @aurelie, dikutip Selasa (16/4/2024).

Namun kondisinya belum juga membaik, hingga akhirnya perempuan 30 tahun itu memutuskan untuk berobat ke psikolog.

"Di sesi pertama aku baru tau ternyata yang aku rasakan itu depresi akut dan rasa cemas yang parah. Baru deh aku mengerti, "Oh, ini toh yang namanya depresi. Rasanya kayak selalu diikuti awan mendung yang nggak pernah berhenti nguntit aku," ungkap Aurelie.

Setelah empat kali bolak balik ke psikolog, Aurelie pun berhasil menemukan solusi untuk mengatasi rasa depresi akutnya tersebut.

"Dalam empat kali pertemuan dengan psikolog, kita berhasil menemukan sumber-sumber depresiku dan aku dibantu mencari solusi supaya bisa terbebas dari depresi itu," jelas artis kelahiran Brussel, Belgia itu.

Kini, Aurelie bisa kembali menikmati musik dan menjalani keseharian dengan mood yang baik, meski rasa depresi itu tidak langsung hilang begitu saja.

"Sekarang, aku udah bisa menikmati musik lagi, hidup rasanya udah mulai berwarna lagi. Masih proses sih, nggak langsung *poof* lenyap gitu aja depresinya, tapi aku udah jauh lebih baik," terangnya.