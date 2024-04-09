Aurelie Moeremans Sedih Babe Cabita Meninggal Dunia: Terima Kasih Sumber Senyum

JAKARTA - Aurelie Moeremans menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Babe Cabita. Ia sampaikan rasa belasungkawa itu melalui unggahan Instagram @aurelie.

Di unggahan itu, Aurelie Moeremans membagikan ulang konten video yang diposting Babe Cabita sebelumnya. Di situ, Babe Cabita tampak sehat dan tetap melucu seperti biasanya.

Aurelie sepertinya menghargai usaha almarhum tersebut dan akhirnya membagikan video itu di Instagram pribadinya. Momen yang sulit untuk dilupakan banyak netizen, karena Babe Cabita benar-benar mampu mengocok perut dengan aksi lucunya.

Aurelie pun membubuhkan pernyataan yang menyentuh hati di postingan ini.

"Hari ini Indonesia kehilangan sahabat yang selalu ada untuk membuat kita tersenyum. Selamat jalan, Babe Cabita," tulis Aurelie, dikutip MNC Portal, Selasa (9/4/2024).

Disampaikan juga oleh Aurelie penilaian dia tentang Babe Cabita semasa hidup. Apa katanya? "Terima kasih sudah menjadi sumber senyum kita," ungkap Aurelie.

Tak lupa, ia pun menghaturkan doa terbaik untuk almarhum. "Semoga tenang di sisi-Nya. You'll be forever in our hearts," kata Aurelie.

