G-Dragon Dinyatakan Bebas dari Tuduhan Penyalahgunaan Narkoba

SEOUL - Kepolisian Korea Selatan secara resmi menyatakan G-Dragon BIGBANG tidak bersalah atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Keputusan ini dibuat atas dasar segala tes narkoba yang dilakukan oleh G-Dragon menunjukkan hasil negatif.

Pada tanggal 13 Desember, Unit Investigasi Kejahatan Narkoba Badan Kepolisian Metropolitan Incheon mengungkapkan bahwa mereka berencana untuk membatalkan kasus ini karena kurangnya bukti. Untuk itu mulai akhir Desember, G-Dragon dinyatakan bebas dari tuduhan penggunaan narkoba.

"Kami berencana untuk menyimpulkan kasus tersebut dengan temuan tidak adanya kecurigaan terhadap Tuan Kwon. Keputusan akhir diperkirakan akan diambil pada akhir Desember," kata salah satu pihak kepolisian, dikutip dari Allkpop, Jumat (15/12/2023).

Sementara pada tanggal 14 Desember, Kepala Badan Kepolisian Incheon, Kim Hee-joong menyampaikan alasan di balik penyelidikan awal pada G-Dragon.

"(Pada awal penyelidikan) ada informasi yang sangat spesifik tentang dugaan penggunaan narkoba Tuan Kwon. Kami melakukan pemeriksaan umum penyelidikan berdasarkan tip, tetapi kami tidak menemukan kejahatan apa pun," tutur Kim Hee-jong menjelaskan pada Xport News.

Sejak awal namanya dinyatakan menggunakan narkoba, G-Dragon sudah sangat percaya diri dan tegas menyatakan tidak menggunakan barang terlarang tersebut. Untuk membuktikannya, G-Dragon selalu kooperatif melakukan serangkaian tes yang diajukan oleh pihak berwenang.