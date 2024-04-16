Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Alan Walker Siap Konser di Jakarta, Unduh Gratis Lagunya di TREBEL

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |17:05 WIB
Alan Walker Siap Konser di Jakarta, Unduh Gratis Lagunya di TREBEL
Alan Walker siap konser di Jakarta, unduh lagunya di TREBEL. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Musisi dan DJ Alan Walker bersiap menyapa penggemar setianya di Indonesia lewat konser 'Walker World Southeast Asia Tour Part 1', pada Juni mendatang. Prestige Promotions bertindak sebagai promotor konser sang musisi. 

Sebelum bertemu dengan sang musisi di konsernya, Anda dapat mengunduh gratis dan legal lagu-lagunya melalui aplikasi TREBEL. Salah satunya, lagu Who I Am di mana dia berkolaborasi dengan Putri Ariani dan Peder Elias. 

Karena itu, unduh aplikasi TREBEL melalui App Store dan Play Store. Lalu download gratis lagu-lagu populer Alan Walker dan dengarkan secara offline kapanpun Anda mau. 

Alan Walker konser di Jakarta, unduh lagunya di TREBEL. (Foto: MNC Media)

TREBEL merupakan aplikasi musik dengan lebih dari 12 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Aplikasi ini baru saja memenangkan tiga penghargaan dari Google Play Awards: #1 Best App, #1 User’s Choice, dan #1 Daily Essentials di Mexico.*

(SIS)

