Faul Gayo Rilis Lagu Ampunan Dosa, Download GRATIS Hanya di TREBEL

JAKARTA - Sudah lebih dari 5 tahun berada di industri musik dangdut, Faul Gayo ternyata memiliki cita-cita lain selain menjadi penyanyi yakni menjadi penulis lagu. Setelah melalui berbagai proses yang panjang, akhirnya Faul Gayo bisa menulis lagu pertamanya di single spesial Ramadhan yang berjudul Ampunan Dosa.

Selain memberikan lirik lagu yang menekankan tentang pengampunan dosa kepada Allah atas segala dosa yang telah diperbuat, Faul juga menggabungkan unsur shalawat pada lagu Ampunan Dosa lho! Melalui postingan sosial medianya beberapa waktu lalu di @faul.gayo19, Ia merasa bangga telah merilis lagu “Ampunan Dosa” yang penuh dengan tantangan bagi dia. Faul juga berharap lagu ini bisa menemani kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi.

Ingin mengoleksi lagu Ampunan Dosa dengan GRATIS & LEGAL? Download aplikasi musik TREBEL di App Store/Play Store, lalu download lagunya dengan GRATIS, dan dengarkan secara OFFLINE kapanpun kamu mau!