Inul Daratista Tumbang Usai Makan Sembarangan di Kampung Halaman

JAKARTA - Inul Daratista merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 H di kampung halamannya, Pasuruan, Jawa Timur. Sampai saat ini pun, Inul masih berada di kampung halamannya.

Akan tetapi, kondisi kesehatan Inul justru mulai menurun. Hal itu dipicu lantara dia makan sembarangan. Salah satunya makan petis alias rujak saat di kampung.

"Hari ini kepalaku mumet, gara-gara sudah gak cocok makan petis. Perut jadi gak bersahabat. Lupa kalau usia udah gak asik lagi," tulis Inul Daratista dalam bahasa Jawa di Instagram @inul.d, Minggu, 14 April 2024.

Pasalnya selama di tinggal di Jakarta, Inul selalu menjaga pola makannya dengan menghindari makan-makanan pedas. Bahkan ia pun mengaku hanya mengkonsumsi makanan sehat.

"Terlalu cantik perutnya, terlalu steril biasa jaga makan sehat,di kampuang apa aja disikat nggragas,” bebernya.

“Jadi kena yang kotor dikit perute sombongnya keluar mencret," tutup Inul Daratista sambil menambahkan emoji tertawa.

