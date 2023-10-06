Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ingin Mancung Seperti Doddy Sudrajat, Mayang Lucyana akan Kembali Jalani Operasi Hidung

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |03:30 WIB
Ingin Mancung Seperti Doddy Sudrajat, Mayang Lucyana akan Kembali Jalani Operasi Hidung
Mayang akan jalani operasi hidung lagi (Foto: Instagram/mayang.lucyanaa)




JAKARTA - Mayang Lucyana Fitri baru-baru ini menjalani operasi plastik di bagian hidung. Tak puas dengan hanya satu kali melakukan operasi, adik dari mendiang Vanessa Angel ini kembali menjalani operasi yang sama dengan didampingi oleh ayahnya.

Sebelumnya, Mayang diketahui menjalani operasi hidung dengan menggunakan implan. Namun saat ini, ia memilih untuk merevisi hal itu dengan melakukan potong cuping.

"Kalau yang operasi sebelumnya kan aku pakai implan. Nah sekarang itu aku mau revisi sekalian mau potong cuping biar cuping itu lebih rapi," ujar Mayang, dikutip dari akun YouTube Fem Indonesia.

Bukan tanpa sebab Mayang memilih untuk kembali melakukan operasi pada hidungnya. Pasalnya, putri Doddy Sudrajat ini ingin memiliki hidung yang mancung sama seperti sang ayah.

Mayang Lucyana

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
