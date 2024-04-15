Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Glenca Chysara Berharap Dikaruniai Momongan Tahun Ini

Selvianus , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |05:45 WIB
Glenca Chysara Berharap Dikaruniai Momongan Tahun Ini
Glenca Chysara berharap dikaruniai momongan tahun ini (Foto: Instagram/glencachysaraofficial)
A
A
A

JAKARTA - Glenca Chysara sudah satu tahun lebih menikah dengan Rendi Jhon. Akan tetapi, sampai saat ini dia masih belum dikaruniai momongan.

Terkait hal itu, Glenca menegaskan bahwa ia dan sang suami sama sekali tak menunda kehadiran momongan. Namun ia dan Rendi sangat berharap bisa mendapatkan momongan di tahun ini.

"Kita jalanin aja sih sebenarnya, kita tetep jaga kesehatan cuma memang mohon doanya aja nunggu dikasih sama yang di atas, kita nggak pernah menunda-nunda, nggak mau cepat-cepat juga enggak, seperti apa kami jalani aja," kata Glenca Chysara saat ditemui di kediamannya di kawasan Cibubur Jakarta Timur belum lama ini.

Glenca Chysara dan Rendi Jhon

Glenca Chysara berharap dikaruniai momongan tahun ini (Foto: Instagram/glencachysaraofficial)


"Mudah-mudahan tahun ini dikasih biar makin rame cuma kalau anak sedikasihnya aja cuma aku maunya 3 biar rame rumahnya," tutur Glenca.

Glenca sendiri mengaku menikmati hidupnya yang masih belum dikaruniai momongan. Meskipun, tak dapat dipungkiri jika ia dan suami benar-benar berharap bisa dikaruniai momongan.

