Zaskia Adya Mecca Ungkap Budget Pernikahannya dengan Hanung Bramantyo, Cuma Rp7,5 Juta

JAKARTA - Tak sedikit publik figur yang rela merogoh kocek dalam untuk bisa menikah dengan konsep mewah. Akan tetapi, hal itu tidak berlaku bagi Zaskia Adya Mecca.

Diketahui, pernikahan Zaskia dengan Hanung Bramantyo digelar dengan cukup sederhana. Bahkan, ia pun mengaku hanya mengeluarkan uang Rp7,5 juta saja saat menikah.

BACA JUGA: Zaskia Adya Mecca Curhat Tak Bisa Itikaf di Masjid Gegara Anak Positif DBD

Zaskia pun heran melihat fenomena dimana seolah menikah menjadi suatu hal yang menyulitkan karena harus menelan biaya yang besar.

"Aku enggak habis pikir orang mau nikah keluar duit banyak karena orang Indonesia tuh kasihan loh, budaya kita membuat pernikahan itu menjadi sulit dan jadi mahal," ujar Zaskia Adya Mecca dikutip dari kanal YouTube Gue Sehat, Minggu, 14 April 2024.

Zaskia Adya Mecca bongkar biaya pernikahannya dengan Hanung Bramantyo (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)





Menurutnya, budaya yang mengakar di masyarakat dimana menikah harus dibuat pesta besar-besaran seringkali menyulitkan calon pasangan yang akan menikah. Padahal jika berkaca pada syariat agama Islam yang dianutnya, menikah bisa dilakukan dengan cara yang sederhana.

"Budaya dan syariat ketika disatukan itu kan syariat itu sebenarnya simpel banget kadang-kadang budaya itu membuatnya jadi sulit gitu sedangkan yang kita butuhkan syariatnya ini yang penting sah aja ngikutin apa yang Rasulullah lakukan. Bahkan sayidina Ali ketika menikah juga kan enggak ada apa-apa, dikasih baju perangnya Rasulullah buat mahar gitu kan. Jadi sebenarnya simpel," ungkapnya.

Bahkan, tak jarang ditemukan kasus pasangan yang sampai terpaksa berhutang demi menggelar pesta pernikahan yang mewah. Padahal menurutnya, sejatinya pasangan yang akan menikah nantinya akan memulai hidup yang baru sehingga harus memiliki finansial yang cukup. Jangan sampai uangnya habis hanya untuk acara pesta pernikahan yang hanya berlangsung beberapa jam saja.

"Banyak orang Indonesia ketika nikah akhirnya terbebani jadi hutang terus padahal nikah itu adalah memulai hidup baru dari nol sama seseorang gitu. Harusnya punya modal yang banyak, modal malah habis but acara satu malam," jelasnya.