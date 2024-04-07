Zaskia Adya Mecca Curhat Tak Bisa Itikaf di Masjid Gegara Anak Positif DBD

Zaskia Adya Mecca tak bisa itikaf gegara anak sakit DBD (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca harus mengurus dua putranya yang terpapar demam berdarah (DBD) di 10 hari terakhir ramadan. Hal itu membuatnya tak bisa menjalankan itikaf di masjid, lantaran harus berada di rumah sakit.

Momen itu diceritakan Zaskia di akun Instagram-nya, @zaskiadyamecca. Ia mengatakan sebelumnya sudah niat untuk beritikaf di masjid sebelum mengetahui kedua anaknya terserang DBD.

“Masuk 10 hari terakhir Ramadhan, udah niat banget itikaf. Qadarullah, Kaba & Kama positif DBD + Influenza B,” tulis Zaskia, dikutip Minggu (7/4/2024).

Zaskia mengaku dirinya sekeluarga memang terbiasa melakukan itikaf di masjid. Wanita 36 tahun ini menjelaskan dirinya sedari dulu terbiasa berdiam diri di masjid saat momen terakhir bulan Ramadhan.

Namun, karena harus mengurus kedua buah hatinya yang sakit, istri Hanung Bramantyo itu harus mengurungkan niatnya melakukan ibadah sunnah tersebut.

“Fomo? Sangat! Apalagi dulu sebelum nikah mamaku suka bawa seluruh anak nya itikaf full 10 hari terakhir Ramadhan, ga keluar masjid sama sekali. Sudah tahu nikmatnya yang ga terbayar,” jelasnya.

Meski tak bisa melakukan itikaf di masjid di momen 10 terakhir bulan Ramadhan, Zaskia tetap berusaha menjalankan ibadah lainnya. Ia pun mengerti mengurus anak-anaknya merupakan kewajiban yang utama dan harus ia jalankan.

“Lebih utama di rumah dengan situasi kamu, malah akan salah kalau maksain ke masjid dengan situasi gitu,” ungkap Zaskia.

Curhatan Zaskia Adya Mecca di momen 10 terakhir bulan Ramadhan ini mengundang reaksi para netizen. Banyak warganet membenarkan agar Zaskia bisa lebih fokus menjaga anak-anaknya terlebih saat sedang sakit.