Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher hingga Yasmin Napper Ajak Gen Z Tampil Keren dan Wangi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |15:35 WIB
Nathalie Holscher hingga Yasmin Napper Ajak Gen Z Tampil Keren dan Wangi
Nathalie Holscher hingga Yasmin Napper ajak Gen Z tampil keren dan wangi (Foto: Instagram/nathalieholscher)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah artis papan atas Indonesia digandeng oleh salah satu merek parfum lokal untuk melakukan live shopping. Tidak hanya Nathalie Holscher dan Ghea Indrawati, ada pula nama Cathy Fakandi, Maysha Jhuan, Yasmin Napper, Asha Assuncao, Amanda Caesa, Sherry Joelica, Ajeng Fauzia, Cantika, hingga Jinan Safa yang bergabung untuk melakukan live shopping produk parfum JNSO.

Mengusung tagline #UnlockYourPersonality, brand tersebut berhasil meraih sorotan dan mampu menjual parfum di hari pertama peluncuran. Bagaimana tidak, selain memiliki harga terjangkau, yakni sekitar Rp 100.000-an, parfum JNSO juga menjanjikan daya tahan hingga kurang lebih 10 jam.

Lewat JNSO, Dian Fiona selaku Co-Founder JNSO berusaha untuk bisa menghadirkan aroma sesuai dengan selera anak muda. Bahkan ada tiga varian parfum yang dikeluarkan oleh JNSO, diantaranya "FEEL GOOD - #BiteMySkin," "HANGOUT - #RememberMe," dan "MYSTIC GAL - #Untouchable".

"Kami menyadari bahwa tren dan kebutuhan masyarakat pada parfum sangat besar. JNSO dihadirkan dengan parfum pilihan yang sesuai dengan cuaca di Indonesia dan aktivitas anak muda, terutama Gen Z untuk tampil keren dan wangi," ujar Dian.

Yasmin Napper

Nathalie Holscher hingga Yasmin Napper ajak Gen Z tampil keren dan wangi (Foto: Instagram/yasminnapper)


Diketahui, JNSO merupakan bisnis yang termasuk dalam lingkup JINISO Fashion. Visinya sendiri membuat anak muda di Indonesia tampil keren dan wangi.

"JNSO bukan untuk semua orang. (JNSO) hanya untuk anak muda yang berani tampil keren dan wangi," tandasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158846/nathalie_holscher-RZt6_large.jpg
4 Kontroversi Nathalie Holscher usai Terseret Drama Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158552/nathalie_holscher-sNRh_large.jpg
Nathalie Holscher Akui Sepi Job dan Kena Mental Usai Parodikan Hamil Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157844/nathalie_holscher-bMWZ_large.jpg
Ramai Diboikot, Nathalie Holscher Minta Maaf pada Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/33/3156783/nathalie_holscher-4fyo_large.jpg
Nathalie Holscher Minta Maaf usai Panen Hujatan Imbas Parodikan Kehamilan Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156601/nathalie_holscher-GZ8Q_large.jpg
Nathalie Holscher Tutup Kolom Komentar IG usai Parodikan Kehamilan Erika Carlina, Netizen: Kena Mental Mbak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151542/nathalie_holscher-7T6G_large.jpg
Lahir Lebih Dulu, Nathalie Holscher Ogah Disebut Mirip Mahalini Raharja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement