Nathalie Holscher hingga Yasmin Napper Ajak Gen Z Tampil Keren dan Wangi

JAKARTA - Sejumlah artis papan atas Indonesia digandeng oleh salah satu merek parfum lokal untuk melakukan live shopping. Tidak hanya Nathalie Holscher dan Ghea Indrawati, ada pula nama Cathy Fakandi, Maysha Jhuan, Yasmin Napper, Asha Assuncao, Amanda Caesa, Sherry Joelica, Ajeng Fauzia, Cantika, hingga Jinan Safa yang bergabung untuk melakukan live shopping produk parfum JNSO.

Mengusung tagline #UnlockYourPersonality, brand tersebut berhasil meraih sorotan dan mampu menjual parfum di hari pertama peluncuran. Bagaimana tidak, selain memiliki harga terjangkau, yakni sekitar Rp 100.000-an, parfum JNSO juga menjanjikan daya tahan hingga kurang lebih 10 jam.

Lewat JNSO, Dian Fiona selaku Co-Founder JNSO berusaha untuk bisa menghadirkan aroma sesuai dengan selera anak muda. Bahkan ada tiga varian parfum yang dikeluarkan oleh JNSO, diantaranya "FEEL GOOD - #BiteMySkin," "HANGOUT - #RememberMe," dan "MYSTIC GAL - #Untouchable".

"Kami menyadari bahwa tren dan kebutuhan masyarakat pada parfum sangat besar. JNSO dihadirkan dengan parfum pilihan yang sesuai dengan cuaca di Indonesia dan aktivitas anak muda, terutama Gen Z untuk tampil keren dan wangi," ujar Dian.

Nathalie Holscher hingga Yasmin Napper ajak Gen Z tampil keren dan wangi (Foto: Instagram/yasminnapper)





Diketahui, JNSO merupakan bisnis yang termasuk dalam lingkup JINISO Fashion. Visinya sendiri membuat anak muda di Indonesia tampil keren dan wangi.

"JNSO bukan untuk semua orang. (JNSO) hanya untuk anak muda yang berani tampil keren dan wangi," tandasnya.

(van)