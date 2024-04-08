Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerai dari Jonathan Frizzy, Dhena Devanka Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |00:00 WIB
Dhena Devanka tak ingin buru-buru menikah lagi (Foto: IG Dhena)
A
A
A

JAKARTA - Dhena Devanka kini tengah menjalani kehidupan barunya sebagai seorang single parent usai dirinya resmi berpisah dengan Jonathan Frizzy. Meski mengaku sudah move on dari mantan suaminya itu, Dhena mengaku tak ingin buru-buru untuk menikah lagi dan membina bahtera rumah tangga.

Kehadiran sosok pendamping hidup yang baru bukan menjadi prioritas Dhena saat ini. Dhena ingin fokus untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak dari pernikahannya bersama Jonathan Frizzy.

"Engga sih, kalo ditanya aku harus punya pendamping kayaknya aku di sini mau menabung kebersamaan sama anak-anak," ungkap Dhena Devanka di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Pasalnya, Dhena ingin anak-anaknya tak merasa kekurangan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Dhena ingin anak-anaknya merasa dirinya selalu ada untuk mereka, tidak terbagi fokusnya untuk hal lain.

"Supaya anak-anak nggak merasa kehilangan biar merasa aku ada untuk anak," pungkasnya.

Mengenai kondisi ketiga anaknya, Dhena mengaku mereka sudah memahami kondisi perpisahan kedua orangtuanya. Sehingga ketika tinggal berpisah dengan Ijonk, mereka memahami jika sewaktu-waktu akan dijemput oleh ayahnya yang ingin mengajak menghabiskan waktu bersama. Meski kedua orangtuanya harus tinggal terpisah, mereka tak lagi merasa sedih.

"Kasih tau pasti, tapi anak-anak udah ngerti, yang gede udah gak sad lagi," pungkasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
