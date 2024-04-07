5 Vokalis Band Terkenal Indonesia yang Putuskan Terjun ke Dunia Politik

Vokalis band terkenal di Indonesia yang putuskan terjun ke politik (Foto: Instagram/giring)

JAKARTA - Sejumlah vokalis band terkenal di Indonesia memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Bahkan beberapa partai politik pun dengan sengaja mencari calon legislatif berlatar belakang dunia keartisan untuk bisa menduduki jabatan sebagai wakil rakyat.

Sayangnya, tidak semua vokalis band ini berhasil menjadi anggota legislatif. Hal tersebut terjadi lantaran hasil suara pada Pemilu 14 Februari kemarin terbilang kecil.

Berikut, vokalis band terkenal Indonesia yang terjun ke dunia politik:

1. Giring Ganesha





Giring Ganesha memutuskan untuk terjun ke politik sejak 2013. Hal itu bahkan membuatnya rela meninggalkan band yang membesarkan namanya, Nidji, demi karier politiknya.

Sayangnya, lagi-lagi Giring harus gagal menjadi wakil rakyat. Padahal tahun ini, ia maju sebagai caleg DPR RI dari Dapil Jawa Barat I.

Diketahui, Giring sendiri diusung oleh Partai Solidaritas indonesia (PSI). Lantaran gagal menjadi caleg, ia pun kini telah bersiap untuk kembali berkarier di industri musik Tanah Air dengan menjadi seorang solois.

2. Ahmad Dhani





Ahmad Dhani kembali terjun ke dunia politik pada Pemilu 2024. Ia diusung oleh Partai Gerindra dan maju lewat daerah pemilihan (Dapil) Jatim 1 yang meliputi Kota Surabaya dan Sidoarjo.

Hasilnya, Ahmad Dhani lolos ke Senayang sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI lantaran mengantongi lebih dari 130 ribu suara.





3. Once Mekel





Mantan vokalis Dewa 19 yang kini menjadi seorang solois, Once Mekel, berhasil tembus ke Senayan pada Pemilu 2024. Once bahkan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan maju sebagai caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II.

Diketahui, ini merupakan kali pertama Once terjun ke dunia politik.