HOME CELEBRITY MUSIK

Band Ungu Rilis 2 Lagu Religi Baru, Unduh Gratis di TREBEL

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |20:21 WIB
Band Ungu Rilis 2 Lagu Religi Baru, Unduh Gratis di TREBEL
Band Ungu rilis dua lagu religi baru. (Foto: Instagram/@ungu_band)
A
A
A

JAKARTA - Band Ungu merupakan salah satu band legendaris Tanah Air yang kerap merilis lagu-lagu religi. Mereka pernah merilis sederet lagu religi populer, seperti Andai Ku Tahu hingga Para PencariMu

Kini, Pasha cs merilis lagu religi baru berjudul Baik Burukmu dan Tuhan yang Tahu. Menariknya, kedua lagu ini memiliki lirik yang sama. Untuk membedakannya, kedua lagu itu dibuat dalam genre dan aransemen yang berbeda. 

Ungu berharap, agar kedua lagu tersebut bisa menjadi pengingat bagi setiap pendengarnya agar tida terlalu merisaukan perkataan orang lain. Namun setiap manusia, harus terus berusaha menjadi yang terbaik di mata Tuhan.

Jika ingin mengoleksi lagu-lagu Ungu, Anda bisa mengunduhnya secara gratis dan legal lewat TREBEL. Aplikasi musik ini bisa Anda unduh melalui App Store/Play Store, lalu download lagunya secara gratis dan dengarkan offline kapanpun di manapun.

Band Ungu rilis dua lagu religi baru, unduh gratis di TREBEL. (Foto: MNC Media)

Tentang Aplikasi TREBEL

TREBEL merupakan aplikasi musik yang sudah memiliki total lebih dari 12 juta pengguna aktif di seluruh dunia dan baru saja memenangkan triple winner dari Google Play Awards sebagai #1 Best App, #1 User’s Choice & #1 Daily Essentials di Meksiko.*

(SIS)

