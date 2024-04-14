Ibunda Ria Ricis Bahagia di Hari Raya, Ogah Bersedih Terkait Perceraian Anak

JAKARTA - Ria Ricis memilih tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri rumah tangganya bersama Teuku Ryan. Setelah mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dianggap gagal, Ricis melalui kuasa hukumnya pun kerap memberi penegasan bahwa dirinya tak ingin rujuk dengan sang suami.

Hal tersebut jelas berbanding terbalik dengan keinginan Teuku Ryan. Pasalnya, dia dan sang kuasa hukum seringkali menyinggung soal keinginan untuk kembali mempertahankan rumah tangga.

Terkait perceraian Ricis dan Ryan, ibunda dari sang YouTuber pun angkat bicara. Menurut Yunifah Lismawati, ia tidak mau bersedih dengan kabar perceraian sang putri. Apalagi dia dan keluarga masih merayakan Hari Raya Idul Fitri.

Menurut ibunda Ricis, Idul Fitri harus disambut dengan bahagia, bukannya bersedih.

Ibunda Ria Ricis bahagia di Hari Raya (Foto: Instagram/riaricis1795)





"Kita nggak boleh sedih lah, orang hari raya kok," ujar Yunifah, dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

"Hari raya harus happy," sambungnya.

BACA JUGA: Netizen Curigai Barang Branded yang Dipakai Teuku Ryan Hadiah dari Ria Ricis

Sementara itu, Yunifah tampaknya enggan membahas soal kegagalan rumah tangga putrinya dengan Ryan. Dia justru memilih untuk membahas soal perjalanan ibadah puasanya selama satu bulan full.

"Alhamdulillah hari raya hari ini, puasa kita bisa penuh," tegasnya.