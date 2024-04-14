Fati Indraloka Bagikan Kenangan di Rumah Sakit Sebelum Babe Cabita Meninggal Dunia

JAKARTA - Fati Indraloka, istri dari Babe Cabita masih merasakan duka mendalam atas kepergian suaminya. Diketahui, komika Babe Cabita mengembuskan napas terakhirnya pada 9 April 2024.

Melalui akun Instagramnya, Fati pun terlihat mengenang momen kebersamaan dengan sang suami. Dalam unggahannya, ibu dua anak itu tampak mengunggah tangkapan layar chat yang berisi percakapan dirinya dan sang suami dua hari sebelum Babe Cabita meninggal dunia.

Kala itu, Babe menuliskan pesan cinta untuk Fati. Dia berharap bisa terus menjalani hari-hari bersama sang istri tercinta sampai tua nanti.

Fati juga berbagi cerita mengenai hari-hari yang dijalaninya di rumah sakit saat menemani Babe Cabita berjuang melawan penyakitnya. Memori yang begitu indah untuk dikenang meski masih menyisakan kesedihan yang mendalam.

Momen terakhir Fati Indraloka di rumah sakit bareng Babe Cabita (Foto: Instagram/fatiyw)

"Ini percakapan kita 2 malam sebelum kamu berpulang, setiap hari nya selama di rs kita selalu tidur di bed yg samaa walau sempit-sempitan hihihi dan sekarang kamu udah jelas puas lihat fati yaaa," ujar Fati Indraloka dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @fatiyw, Minggu (14/4/2024).

Melalui unggahan itu pula, Fati menyampaikan pesan kepada suaminya bahwa banyak orang yang mendoakan Babe dan juga merasa kehilangan. Fati juga mengungkap bahwa banyak orang yang begitu menyayangi dirinya dan anak-anaknya dengan tulus. Meski tak ada lagi Babe di sisinya, banyak orang yang membantu untuk menguatkannya.

"Assalamualaikum sayang, gimana disana? seneng yaaa sayang disanaa kemarin kamu juga senyum nya masya allah manis sekali," paparnya.