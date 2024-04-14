Rayyanza Kerap Cemburu saat Nagita Slavina Gendong Bayi Lily

JAKARTA - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diduga mengadopsi seorang bayi perempuan. Bayi tersebut bahkan diberi nama Lily oleh pasangan ini.

Lewat akun Instagram pribadinya, Raffi Ahmad membagikan video saat Nagita Slavina menggendong bayi perempuan tersebut.

Nagita Slavina tampak begitu menyayangi bayi Lily tersebut meski bukan akan kandungannya sendiri.

"Ada si Lily, Lily, Lily," ucap Raffi Ahmad di video di Instagram @raffinagita1717.

Tak lama Raffi pun memanggil anak keduanya, Rayyanza yang juga sangat gemas dan menyayangi bayi perempuan tersebut.

"Namanya aku kasih nama Lily. Ajja, Ajja," kata Raffi sembari memanggil Rayyanza.

Namun niat Raffi Ahmad dilarang oleh Nagita Slavina. Rupanya Rayyanza tak suka melihat sang ibu menggendong bayi Lily, karena cemburu.

"Jangan, nanti marah dia. Aku enggak boleh gendong," kata Nagita Slavina.

"Cemburu dia?" tanya Raffi yang dibalas dengan anggukan oleh Nagita Slavina.