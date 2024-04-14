Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rayyanza Kerap Cemburu saat Nagita Slavina Gendong Bayi Lily

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |11:05 WIB
Rayyanza Kerap Cemburu saat Nagita Slavina Gendong Bayi Lily
Rayyanza cemburu saat Nagita Slavina gendong bayi Lily (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diduga mengadopsi seorang bayi perempuan. Bayi tersebut bahkan diberi nama Lily oleh pasangan ini.

Lewat akun Instagram pribadinya, Raffi Ahmad membagikan video saat Nagita Slavina menggendong bayi perempuan tersebut.

Nagita Slavina tampak begitu menyayangi bayi Lily tersebut meski bukan akan kandungannya sendiri.

"Ada si Lily, Lily, Lily," ucap Raffi Ahmad di video di Instagram @raffinagita1717.

Tak lama Raffi pun memanggil anak keduanya, Rayyanza yang juga sangat gemas dan menyayangi bayi perempuan tersebut.

Nagita Slavina

Rayyanza cemburu saat Nagita Slavina gendong bayi Lily (Foto: Instagram/raffinagita1717)

"Namanya aku kasih nama Lily. Ajja, Ajja," kata Raffi sembari memanggil Rayyanza.

Namun niat Raffi Ahmad dilarang oleh Nagita Slavina. Rupanya Rayyanza tak suka melihat sang ibu menggendong bayi Lily, karena cemburu.

"Jangan, nanti marah dia. Aku enggak boleh gendong," kata Nagita Slavina.

"Cemburu dia?" tanya Raffi yang dibalas dengan anggukan oleh Nagita Slavina.

Halaman:
1 2

