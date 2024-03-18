Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Bantah Dituduh Eksploitasi Rayyanza Gegara Ikut Syuting Program Sahur

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |13:11 WIB
Raffi Ahmad Bantah Dituduh Eksploitasi Rayyanza Gegara Ikut Syuting Program Sahur
Raffi Ahmad bantah tudingan eksploitasi anak (Foto: Instagram/raffinagita1717)
JAKARTA - Raffi Ahmad belakangan dituduh mengeksploitasi anak bungsunya, Rayyanza Malik Ahmad. Hal itu terjadi usai Rayyanza beberapa kali tampil dalam program sahur yang dipandu oleh ayah dan ibunya, Nagita Slavina.

Seperti diketahui disaat bayi yang seumurannya tidur saat sahur, Rayyanza yang baru berusia 2 tahun itu malah ikut syuting program sahur di salah satu stasiun televisi.  Terkait hal tersebut, Raffi Ahmad tegas membantahnya.

"Enggak, jangan bikin bikin berita yang gak baik," ujar Raffi Ahmad di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).

Lebih lanjut, suami Nagita Slavina itu menjelaskan mengapa pada sahur anak-anaknya ikut muncul di televisi saat sahur. 

Raffi Ahmad dan keluarga

Raffi Ahmad bantah tudingan eksploitasi anak (Foto: Instagram/raffinagita1717)

 

"Enggak itu kan sahurnya di rumah, kalau misalkan Rafathar pada sahur. Kalau misalkan pada bangun ya mereka dari atas tinggal ke bawah," jelas Raffi Ahmad.

