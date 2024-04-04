Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengintip Ekspresi Sandra Dewi yang Menjadi Sorotan Netizen

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |07:01 WIB
Mengintip Ekspresi Sandra Dewi yang Menjadi Sorotan Netizen
Mengintip ekspresi Sandra Dewi yang menjadi sorotan netizen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sandra Dewi menjadi perbincangan masyarakat setelah sang suami, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus korupsi PT Timah dengan kerugian negara sebesar Rp271 triliun.

Sandra Dewi akhirnya muncul ke publik untuk memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Kamis (4/4/2024). Agenda hari ini Sandra diperiksa penyidik sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, yang menjerat suaminya.

Mengintip Ekspresi Sandra Dewi yang Menjadi Sorotan Netizen

Di momen itu, Sandra tampil casual memakai blouse warna putih dipadukan dengan celana kulot dan sneakers. Sementara itu rambut panjangnya dibiarkan tergerai dan dia memakai makeup natural.

Saat memasuki ruangan pemeriksaan, ibu dua anak ini didampingi oleh dua kuasa hukumnya. Dia nampak menebarkan senyum ke arah wartawan.

"Doain ya," ujar Sandra Dewi secara singkat lalu menuju ruangan pemeriksaan

Beberapa awak media pun memanggil Sandra dari luar pintu kaca. Ia nampak memberikan senyum sumringah.

Bahkan perempuan asal Bangka ini memberikan

pose jari hati ala Korea dengan jari jempol dan telunjuk tangannya simbol "love" sebelum memasuki lift di Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaaan Agung (Kejagung) RI.

Halaman:
1 2
