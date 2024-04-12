Edric Tjandra Ambisius di Series Arab Maklum 2: Ini Perang Bisnis Koko-Koko Glodok!

JAKARTA - Edric Tjandra, aktor sekaligus pelawak yang eksis dalam sejumlah acara televisi, belakangan aktif mengikuti syuting untuk series terbarunya berjudul Vision+ Originals Arab Maklum 2. Dalam series ini, Edric memerankan karakter Chandra, seorang pengusaha ambisius yang menjadi saingan Aseng (Martin Anugrah).

"Chandra ini ambisius, dia punya tour and travel dan jadi saingannya Aseng," ungkap Edric Tjandra kepada tim Vision+.

Sebagai pendatang baru di series Arab Maklum dan dikelilingi oleh para pemain yang tak kalah kocak membuat Edric merasa tertantang untuk memberikan warna baru bagi series ini.

"Tantangannya aku harus membuat warna baru untuk Arab Maklum 2, semoga bisa diterima oleh masyarakat," ujar Edric.

Edric menceritakan bahwa karakter Chandra dan Aseng memiliki hubungan yang kompetitif. Mereka berdua saling bersaing untuk mendapatkan klien dan menjadi yang terbaik.

"Jadi kita itu saingan dagang, sebagai sesama koko-koko Glodok lah, saling gak mau kalah. Kita jadi rebutan klien buat travel kita," lanjutnya.

Series Arab Maklum 2 menceritakan kehidupan keluarga Arab yang berusaha untuk tetap teguh pada budaya Arab di tengah suasana liburan di Bali yang penuh godaan.

