HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Muhammad Fardhana Foto Bareng Ayu Ting Ting dan Bilqis, Netizen : Keluarga Bahagia!

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |01:02 WIB
Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana unggah foto mesra (Foto: IG Ayu Ting Ting)
A
A
A

JAKARTA - Setelah Ayu Ting Ting membagikan potret di momen lebaran bersama Muhammad Fardhana, giliran sang calon suami yang memamerkannya. Bukan hanya berdua, mereka turut berpose bersama Bilqis.

Unggahan itu memperlihatkan potret ketiganya yang kompak dengan busana nuansa warna biru. Bilqis yang berada di tengah diapit oleh Ayu dan Dana. Pose ini seolah memperlihatkan potret keluarga bahagia ayah, ibu, dan anak.

Melalui keterangan unggahannya, Dana mengucapkan selamat hari raya idul fitri sekaligus menuliskan harapan serta doa terbaik bagi umat muslim yang merayakannya.

"Homemade Happiness. Wishing you warm memories and cherished moments. Eid Mubarak!," bunyi keterangan unggahan akun @derazala, Jumat (12/4/2024).

Unggahan itu pun langsung dibanjiri reaksi positif dari netizen yang ikut baper melihat kebersamaan Ayu beserta calon suaminya yang sebentar lagi akan segera menikah.

"Bahagia selalu pasangan romantis," tulis @tit**

"Keluarga bahagia," tulis @nri***

"Semoga Allah mudahkan segala urusan Ayu dan mas Dhana Aamiin," tulis @rhe***

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
