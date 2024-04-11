Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Dikabarkan Menikah November 2024, Ayah Rozak: Mohon Doanya Biar Lancar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |11:05 WIB
Ayu Ting Ting Dikabarkan Menikah November 2024, Ayah Rozak: Mohon Doanya Biar Lancar
Ayah Rozak minta doa untuk rencana pernikahan Ayu Ting Ting (Foto: Instagram @ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting santer dikabarkan akan menikah dengan Lettu Muhammad Fardhana pada November 2024. Informasi tersebut bahkan disampaikan langsung oleh calon ibu mertua Ayu, yang merupakan ibu sambung dari pria yang akrab disapa Dhana.

Terkait kabar tersebut, ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rozak turut menanggapi. Ayah Rozak sapaannya, bersyukur karena banyak hal baik terjadi di 2024 salah satunya ia akan segera mendapat menantu

"Pastinya bersyukur sehat, keduanya alhamdulillah, punya mantu lagi. Kita mohon doanya biar lancar," kata Ayu Ting Ting saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu, 10 April 2024.

Namun Ayah Rozak belum bisa memastikan terkait apakah benar November 2024 Ayu Ting Ting akan menikah atau tidak. Ia hanya memohon doa yang terbaik.

Ayu Ting Ting

Ayah Rozak minta doa untuk rencana pernikahan Ayu Ting Ting (Foto: Instagram @ayutingting92)


"Doanya. Senang banget ayah kalau dibilang (Ayu Ting Ting bakal nikah bulan) November," imbuh ayah Rozak.

Kendati begitu, ayah Rozak memastikan bahwa putri sulungnya akan mengakhiri status jandanya setelah 10 tahun.

"Yang penting sehat dan selamat. Insyaallah (tahun ini) doain," pungkas ayah Rozak.

