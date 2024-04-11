Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayah Rozak Bicara soal Rencana Pernikahan Ayu Ting Ting dan Undangan 5.000 Tamu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |08:05 WIB
Ayah Rozak Bicara soal Rencana Pernikahan Ayu Ting Ting dan Undangan 5.000 Tamu
Ayah Rozak bicara soal rencana pernikahan Ayu Ting Ting dan undangan 5.000 tamu (Foto: Instagram @ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting diprediksi akan menyudahi status jandanya pada akhir 2024. Bahkan calon ibu mertuanya sempat menyebut, jika Ayu dan Lettu Muhammad Fardhana akan menikah pada November mendatang.

Terkait kabar pernikahan Ayu dan Dhana, Abdul Rozak yang merupakan ayah dari sang pedangdut pun angkat bicara. Ia mengatakan bahwa pernikahan putrinya dengan anggota TNI itu akan berlangsung usai Dhana selesai menjalankan tugas kenegaraan di Papua.

"Waktunya memang agak jauh lagi, karena kan masih dinas. Nunggu dia (Muhammad Fardana) kembali dari bertugas dulu," ujar Ayah Rozak saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu, 10 April 2024.

Ayah dua anak itu berharap pria berpangkat Lettu itu segera menyelesaikan dinasnya. Sehingga pernikahan sang putri pun bisa segera terlaksana.

Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana

Ayah Rozak bicara soal rencana pernikahan Ayu Ting Ting dan undangan 5.000 tamu (Foto: Instagram @ayutingting92)


"Insya Allah, kalau cepat lebih bagus. Tapi kalau dinas kan lebih lama. Mohon doanya aja, semoga anaknya sehat, selamat," ungkap Abdul Rozak.

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Rozak juga angkat bicara soal rumor yang menyebut jika Ayu Ting Ting akan mengundang 5000 tamu undangan di acara pernikahannya.

"Amin, amin. Kalau (rumah) ayah mah mana muat, kan rumah ayah mah, boro-boro lima ribu, paling 10 orang," ucap Abdul Rozak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199/ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/205/3162046/konser_ayu_ting_ting-tjyx_large.jpg
Ayu Ting Ting Sukses Gelar Konser Tunggal Perdana Bertajuk Dangdut-Dangdutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161730/boy_william_dan_ayu_ting_ting-uzb1_large.jpg
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155618/ayu_ting_ting-PBLO_large.jpg
Usman Hitu Somasi Ayu Ting Ting Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149499/ayu_ting_ting-p07q_large.jpg
Ayu Ting Ting Ulang Tahun ke-33, Didoakan Segera Dapat Jodoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146956/ayu_ting_ting-0pkU_large.jpg
Pakai Dress Menerawang, Ayu Ting Ting Banjir Hujatan Warganet
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement