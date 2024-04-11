Ayah Rozak Bicara soal Rencana Pernikahan Ayu Ting Ting dan Undangan 5.000 Tamu

JAKARTA - Ayu Ting Ting diprediksi akan menyudahi status jandanya pada akhir 2024. Bahkan calon ibu mertuanya sempat menyebut, jika Ayu dan Lettu Muhammad Fardhana akan menikah pada November mendatang.

Terkait kabar pernikahan Ayu dan Dhana, Abdul Rozak yang merupakan ayah dari sang pedangdut pun angkat bicara. Ia mengatakan bahwa pernikahan putrinya dengan anggota TNI itu akan berlangsung usai Dhana selesai menjalankan tugas kenegaraan di Papua.

"Waktunya memang agak jauh lagi, karena kan masih dinas. Nunggu dia (Muhammad Fardana) kembali dari bertugas dulu," ujar Ayah Rozak saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu, 10 April 2024.

Ayah dua anak itu berharap pria berpangkat Lettu itu segera menyelesaikan dinasnya. Sehingga pernikahan sang putri pun bisa segera terlaksana.

Ayah Rozak bicara soal rencana pernikahan Ayu Ting Ting dan undangan 5.000 tamu (Foto: Instagram @ayutingting92)





"Insya Allah, kalau cepat lebih bagus. Tapi kalau dinas kan lebih lama. Mohon doanya aja, semoga anaknya sehat, selamat," ungkap Abdul Rozak.

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Rozak juga angkat bicara soal rumor yang menyebut jika Ayu Ting Ting akan mengundang 5000 tamu undangan di acara pernikahannya.

"Amin, amin. Kalau (rumah) ayah mah mana muat, kan rumah ayah mah, boro-boro lima ribu, paling 10 orang," ucap Abdul Rozak.