HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Artis Cantik Beda Agama yang Pernah Dekat dengan El Rumi, Terbaru Kepergok Bareng di Thailand

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |19:30 WIB
3 Artis Cantik Beda Agama yang Pernah Dekat dengan El Rumi, Terbaru Kepergok Bareng di Thailand
Tiga artis cantik beda agama yang pernah dekat dengan El Rumi. (Foto: Instagram/Marsha Aruan/Amanda Manopo/Eca Aura)
A
A
A

JAKARTA - Deretan artis cantik beda agama yang pernah dekat dengan El Rumi. Terbaru, kebersamaannya dengan presenter Eca Aura di Bangkok, Thailand bahkan sukses membuat publik menjodoh-jodohkan mereka. 

Dua artis cantik lain yang pernah dekat dengan El Rumi adalah dua pesinetron yang pernah merajut kasih dengannya beberapa tahun silam. Berikut tiga artis cantik beda agama yang pernah dekat dengan El Rumi seperti dikutip dari berbagai sumber. 

1.Amanda Manopo

Tak banyak yang tahu bahwa Amanda Manopo adalah cinta masa remaja El Rumi. Kedekatan pasangan beda agama ini diketahui setelah foto-foto mesra mereka tersebar di media sosial, pada 2014.

Artis cantik beda agama yang pernah dekat dengan El Rumi. (Foto: Amanda Manopo/Instagram/@amandamanopo)

El Rumi kemudian mengakui pernah berpacaran dengan aktris Pay Later itu. “Iya, pernah dulu (pacaran) waktu masih umur 15 tahun. Tapi cuma sebentar doang,” katanya dalam channel YouTube Sule Production, pada 12 April 2022.

Halaman:
1 2 3
