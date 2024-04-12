Film Horor Siksa Kubur Tembus 257 Ribu Penonton, Joko Anwar Semringah

Film Siksa Kubur tembus 257 ribu penonton di hari pertama (Foto: ist)

JAKARTA - Film Siksa Kubur baru saja tayang perdana di Bioskop sejak Kamis 11 April 2024. Di hari pertama, film ini sukses menyedot perhatian penonton hingga tembus 257.871 penonton.

Melihat angka penonton lumayan besar itu, Joko Anwar selaku sutradara mengucapkan bentuk terimakasih melalui akun instagram miliknya @jokoanwar dikutip pada Jumat (12/4/2024).

"Kemarin ngobrol sama produser saya Tia Hasibuan, berapapun jumlah penonton hari pertama yang didapat Siksa Kubur kita syukuri aja," kata Joko Anwar melalui akun instagram miliknya.

Joko mengaku penonton tembus sekitar 273 ribu penonton itu rupanya melebihi ekspektasi mereka. Bukan pesimis, namun mengingat rumah produksi masih baru sehingga ia tak memasang target terlalu tinggi untuk film Siksa Kubur.

"Karena PH kita Come and See Pictures PH baru, filmnya juga ceritanya baru. Tapi ternyata alhamdulillah, angkanya jauh di atas ekspektasi. Teman-teman terimakasih banyak ya udah nonton. Really means a lot," lanjutnya.

Sebagai informasi, Film Siksa Kubur bercerita tentang karakter Sita yang ingin membuktikan bahwa siksa kubur tidak ada dan agama tidak nyata.

Upaya pembuktian ini dilakukannya setelah kedua orang tuanya meninggal lantaran adanya bom bunuh diri ketika Sita kecil.

Upaya pembuktian ini dilakukan dengan cara mencari orang yang paling berdosa, dan saat dia meninggal, Sita akan ikut masuk ke dalam kuburannya.

