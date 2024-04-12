Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Horor Siksa Kubur Tembus 257 Ribu Penonton, Joko Anwar Semringah

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |23:01 WIB
Film Horor Siksa Kubur Tembus 257 Ribu Penonton, Joko Anwar Semringah
Film Siksa Kubur tembus 257 ribu penonton di hari pertama (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Film Siksa Kubur baru saja tayang perdana di Bioskop sejak Kamis 11 April 2024. Di hari pertama, film ini sukses menyedot perhatian penonton hingga tembus 257.871 penonton.

Melihat angka penonton lumayan besar itu, Joko Anwar selaku sutradara mengucapkan bentuk terimakasih melalui akun instagram miliknya @jokoanwar dikutip pada Jumat (12/4/2024).

 BACA JUGA:

Film Horor Siksa Kubur Tembus 257 Ribu Penonton, Joko Anwar Semringah

"Kemarin ngobrol sama produser saya Tia Hasibuan, berapapun jumlah penonton hari pertama yang didapat Siksa Kubur kita syukuri aja," kata Joko Anwar melalui akun instagram miliknya.

Joko mengaku penonton tembus sekitar 273 ribu penonton itu rupanya melebihi ekspektasi mereka. Bukan pesimis, namun mengingat rumah produksi masih baru sehingga ia tak memasang target terlalu tinggi untuk film Siksa Kubur.

"Karena PH kita Come and See Pictures PH baru, filmnya juga ceritanya baru. Tapi ternyata alhamdulillah, angkanya jauh di atas ekspektasi. Teman-teman terimakasih banyak ya udah nonton. Really means a lot," lanjutnya.

Sebagai informasi, Film Siksa Kubur bercerita tentang karakter Sita yang ingin membuktikan bahwa siksa kubur tidak ada dan agama tidak nyata.

Upaya pembuktian ini dilakukannya setelah kedua orang tuanya meninggal lantaran adanya bom bunuh diri ketika Sita kecil.

Upaya pembuktian ini dilakukan dengan cara mencari orang yang paling berdosa, dan saat dia meninggal, Sita akan ikut masuk ke dalam kuburannya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/33/3122591/joko_anwar-2zfS_large.jpg
Biodata Joko Anwar, Sutradara Kawakan yang Kritik Terpilihanya Ifan Seventeen sebagai Dirut PFN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/33/3088501/joko_anwar-P4jO_large.jpg
Joko Anwar Tertarik dengan Rumah Murah Bernuansa Horor, Jadi Lokasi Syuting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/33/3052816/joko_anwar-LCZT_large.jpg
Joko Anwar Bagikan Momen Haru saat Lagu Indonesia Raya Berkumandang di Depan Gedung DPR/MPR RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/206/3051160/joko_anwar-W2OX_large.jpg
Produser Film Gunakan Kasus PPDS Undip untuk Promosi, Joko Anwar: Tak Beretika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/206/3023381/joko-anwar-sumringah-seriesnya-populer-amerika-serikat-cQ08dCNdwj.jpg
Joko Anwar Sumringah Seriesnya Populer Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/206/3022410/joko-anwar-gandeng-3-sutradara-muda-garap-series-nightmares-and-daydreams-PSLwG3qDRL.jpg
Joko Anwar Gandeng 3 Sutradara Muda Garap Series Nightmares and Daydreams
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement