Melitha Sidabutar Meninggal Dunia, Kekasih : Saya Percaya Tuhan

JAKARTA - Glen Imanuel, kekasih Melitha Patricia Sidabutar ikhlas melepaskan kepergian kekasihnya. Ia meyakini berpulangnya Melitha Sidabutar merupakan rencana Tuhan.

Hal itu disampaikan Glen Imanuel usai mengantarkan Melitha Sidabutar di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Kamis (11/4/2024).

"Saya percaya yang ambil Tuhan saat dia meninggalkan dunia dia bukan tanpa arah tapi ada satu jalan menuju kekekalan, keselamatan dalam Tuhan," kata Glen Imanuel.

"Jadi saya percaya seharusnya yang lebih berbahagia Melitha dan itu yang membuat mungkin kami dan keluarga tegar, karena kami tahu Melitha jauh lebih bahagia dari kami," lanjutnya.

Glen akan tetap mengenang betul sosok Melitha Sidabutar selalu berpikiran positif dan memberikan kasih sayang kepada siapapun yang ia kenal.

Sifat dewasa itulah, yang membuat Glen bersyukur. Sebab selama berpacaran dengan Melitha, keduanya selalu akur dan tak sekalipun ribut satu sama lain.

"Melitha itu orang yang gampang banget disayangi, dicintai jadi karena anaknya benar-benar positif banget. Bahkan saya pernah cerita, saya jalani hubungan enggak pernah ribut dan berantem, orangnya penyayang sekali," jelas Glen.

Glen menegaskan kalau kekasihnya itu selalu mensyukuri kehidupan tanpa menuntut apapun. Glen memastikan, Melitha Sidabutar telah berpulang dengan tenang tanpa ada hal-hal apapun semasa hidupnya.

"Melitha orang yang simpel banget, kayak hidupnya bukan nyantai tapi selalu ceria. Apa yang dia inginkan, dia ngomong," terang Glen.

"Malah hal-hal yang nggak pernah dia bicarakan dia terima karena berkat Tuhan besar sama dia, dia nggak banyak nuntut, dia jalani hari demi hari happy aja gitu," pungkasnya.

