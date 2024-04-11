Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Melitha Sidabutar Dimakamkan Hari Ini di San Diego Hills Karawang

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |10:51 WIB
Melitha Sidabutar Dimakamkan Hari Ini di San Diego Hills Karawang
Melitha Sidabutar dimakamkan hari ini di San Diego Hills (Foto: Instagram/melithatricia)
JAKARTA - Penyanyi rohani Melitha Patricia Sidabutar akan dimakamkan hari ini, Kamis (11/4/2024) di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Informasi tersebut diketahui lewat sebuah poster yang disampaikan pihak keluarga pada awak media.

Dalam poster tersebut, terlihat foto Melitha Sidabutar berikut informasi mengenai ibadah malam penghiburan, penutupan peti jenazah hingga pemakamannya.

"Ibadah pelepasan jenazah, Rumah Duka Carolus Ruang Mikael (D) lt.8 Kamis, 11 April 2024 / 09.00 WIB keberangkatan ke tempat pemakaman jam 10.00 WIB dilayani Pdt. Theddi Luli," demikian bunyi poster tersebut.

Lebih lanjut, prosesi pemakaman Melitha Sidabutar akan dimulai di pemakaman San Diego Hills Karawang sekitar pukul 11.00 WIB.

Melitha Sidabutar

Melitha Sidabutar dimakamkan hari ini di San Diego Hills (Foto: MPI)

"Ibadah pemakaman San Diego Hills Karawang (Peacefulness FF53.No.3 & 5) Kamis, 11 April 2024 / jam 11.00 WIB dilayani Pdt. Theddi Luli," tutupnya.

