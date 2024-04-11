Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Melitha Sidabutar Sempat Berencana Bawa Hubungannya dan Kekasih ke Jenjang Lebih Serius

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |22:50 WIB
Melitha Sidabutar Sempat Berencana Bawa Hubungannya dan Kekasih ke Jenjang Lebih Serius
Melitha Sidabutar sempat berencana bawa hubungannya dan kekasih kejenjang lebih serius (Foto: Instagram/melithatricia)
A
A
A

JAKARTA - Kepergian Melitha Patricia Sidabutar untuk selamanya menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga besarnya. Tak terkecuali kekasihnya, Glen Imanuel, yang juga sangat terpukul atas kepergian perempuan 23 tahun tersebut.

Diakui Glen, ia dan Melitha sempat melakukan pembicaraan serius dengan orangtua. Bahkan mereka sempat meminta izin untuk membawa hubungan mereka kejenjang yang lebih serius lagi, di tahun depan.

Sayangnya, rencana tersebut kini hanya tinggal kenangan. Pasalnya, Melitha Sidabutar telah dinyatakan meninggal dunia pada Senin, 8 April 2024 yang disebabkan oleh gagal jantung.

"Januari sempat bicara sama papa mama untuk mau ada keseriusan di tahun depan jadi meminta izin kepada papa mama untuk kejenjang selanjutnya dan papa mama juga izinin," ujar Glen Imanuel dalam Kanal YouTube Intens Investigasi dikutip pada Kamis (11/4/2024).

Melitha Sidabutar

Melitha Sidabutar sempat berencana bawa hubungannya dan kekasih kejenjang lebih serius (Foto: Instagram)

Glen menyebut bahwa Melitha merupakan sosok yang mampu berpikir dewasa dan pintar mencairkan suasana. Bahkan ia juga menyebut jika Melitha merupakan pribadi yang kuat. Hal itu bisa dibuktikan dengan semangatnya untuk sembuh.

"Melitha 23 tahun tapi memang pikirannya jauh lebih dewasa tetapi kelakuannya lebih mudah dan lucu sekali membawa kegembiraan," jelas Glen.

