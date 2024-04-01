Sempat Berbincang dengan Ria Ricis Usai Sidang, Teuku Ryan: Ya Namanya Kangen

Ria Ricis dan Teuku Ryan masih sempat berbincang usai sidang cerai (Foto: Instagram/riaricis1795)

JAKARTA - Ria Ricis dan Teuku Ryan rupanya masih tetap akur di tengah gugatan perceraian yang tengah bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bahkan hal itu terlihat usai mereka menjalani sidang dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak tergugat.

Kepada awak media, Ryan pun membenarkan bahwa dirinya sempat mengobrol dengan sang istri. Bahkan ia menyebut jika obrolannya dengan Ricis sebagai bentuk meluapkan kerinduan terhadap istrinya tersebut.

BACA JUGA: Ria Ricis Keberatan dengan Beberapa Kesaksian Dery Syahputra di Sidang Cerai

"Ya namanya kangen ya mas, ya," ucap Teuku Ryan secara singkat usai menjalani persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin (1/4/2024).

Sementara itu, Ria Ricis pun membenarkan pula jika dia dan Ryan sempat mengobrol. Namun, ia memberi penegasan jika obrolannya dengan Ryan hanyalah seputar persidangan saja.

Ria Ricis dan Teuku Ryan masih sempat berbincang usai sidang cerai (Foto: Instagram/riaricis1795)





"Ngobrolin yang seharusnya diobrolin," jelas Ria Ricis sambil melempar senyum kepada awak media.