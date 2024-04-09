Melitha Sidabutar akan Dimakamkan Berdampingan dengan Sang Kembaran

JAKARTA - Mendiang Melitha Sidabutar rencananya akan dimakamkan berdampingan dengan saudara kembarnya, Melisha, pada 11 April 2024. Hal itu diungkapkan sang kakak, Ronald Sidabutar.

“Yang pasti, dimakamkan hari Kamis. Detailnya, akan kami sampaikan nanti karena masih dalam pembicaraan internal keluarga,” ujarnya saat ditemui di Rumah Duka Carolus Salemba, Jakarta Pusat, pada 8 April 2024.

BACA JUGA: Melitha Sidabutar Kontestan Indonesian Idol Meninggal Dunia di Usia 23 Tahun

Ronald mengaku, keluarga sangat kehilangan adik bungsu mereka dan meminta maaf jika belum bisa bicara banyak tentang kepergian Melitha.

“Seluruh keluarga sangat kehilangan dia. Kami benar-benar sedih. Saya sendiri pun masih bingung untuk jawab ini itu. Minta tolong rekan media bantu dalam doa saja ya,” tutur Ronald Sidabutar menambahkan.